La Reale Mutua Torino vince il Memorial Pajetta

La Reale Mutua Torino si aggiudica il Memorial Pajetta, torneo amichevole ospitato dall’APU Udine, vincendo in finale per 66-67 contro la Fortitudo Bologna. La squadra gialloblù ha dovuto inseguire per quasi tutti i 40 minuti, poi è stata una tripla di Pepe a decidere l’incontro.

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Caja risponde con Fantinelli, Aradori, Bolpin, Freeman e Ogden.

Parte un po’ a rilento la Reale Mutua, la Fortitudo è più reattiva e lucida in fase di avvio e si porta sul 10-2. Thomas e De Vico colpiscono da tre per accorciare, ma dall’altra parte Aradori e Ogden continuano a trovare la via del canestro. Coach Ciani chiama timeout sul 19-9 bolognese, ma anche al rientro in campo i gialloblù sembrano avere meno carburante rispetto alla Fortitudo, che allunga ulteriormente fino al +14 che chiude il primo quarto: 27-13.

Ritmo del match in calo nel secondo quarto, con il divario tra le due squadre che rimane sulla doppia cifra a sfavore di Torino (32-19 a metà periodo). La Effe corre in transizione e allunga sul +15, De Vico prova a tenere i suoi in partita con due canestri in sospensione. Vencato segna da tre sullo scarico di Kennedy, consentendo a Torino di riportare il divario in cifra singola. Si va negli spogliatoi sul 39-31.

Torino rientra in campo con il giusto atteggiamento per provare a rientrare in gara. Thomas e Pepe firmano il parziale di 7-0 che vale il -1 in avvio di terzo quarto. Torino è in partita ma la Effe non molla il vantaggio seppur ormai ridotto rispetto a quello creato nella prima metà di gara. Ghirlanda è in fiducia e segna la tripla del nuovo -2 sul 47-45. Bologna si affida al talento di Aradori, Schina segna da tre per chiudere il terzo quarto sul 53-48.

Una bomba di De Vico apre l’ultimo quarto, mentre un layup in contropiede di Thomas vale un nuovo -1, ma Aradori e Panni rispondono spingendo nuovamente i gialloblù a due possessi di svantaggio (60-55 a 5’ dalla fine). Thomas segna da tre ma Bologna risponde con un Ogden in serata di grazia. Si entra negli ultimi due minuti con Torino sotto di quattro lunghezze. Thomas in penetrazione appoggia al vetro il canestro del -2 ma arriva la risposta di Conti per il 66-62 a un minuto dalla fine. De Vico guadagna un viaggio in lunetta e fa 2/2, poi è una tripla di Pepe allo scadere a consegnare la vittoria alla Reale Mutua: 66-67 il finale.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 66

REALE MUTUA TORINO 67

Parziali (27-13, 12-18, 14-17, 13-19)

Reale Mutua Torino: Kennedy 2, Thomas 16, Vencato 5, Ghirlanda 8, Schina 5, Fea ne, Poser 4, Osatwna ne, De Vico 12, Cusin, Pepe 15. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: A. Iacozza, M. Siragusa. Rimbalzi: Pepe 5. Assist: Vencato 5.

Area Comunicazione LNP