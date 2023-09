Sci di fondo - Alpe Adria Summer Nordic Festival: Forneris vince tra gli Aspiranti, Ghio è terzo tra gli Juniores

Lo spettacolo della sprint a skating ha aperto il fine settimana dedicato allo skiroll alla Carnia Arena di Piani di Luzza. Il secondo weekend dell’Alpe Adria Summer Nordic Fest ha regalato emozioni con i migliori giovani della disciplina a darsi battaglia a Forni Avoltri, nell’evento organizzato dall’Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci CAI Trieste, valido come prima tappa della Coppa Italia Giovani Rode. È stata una lotta a due quella andata in scena tra gli Aspiranti, dove il piemontese Edoardo Forneris (Alpi Marittime) e Luca Ferrari (Us Dolomitica) si sono dati battaglia per la vittoria finale. A salire sul gradino alto del podio l'ha spuntata il cuneese Forneris, che ha preceduto così Ferrari e Marco Pinzani (Monte Lussari), mentre Gabriele Louis Leone ha concluso quarto. Il cuneese del centro sportivo Carabienieri, Alessio Romano, si è fermato ai quarti di finale, chiudendo in 13ª posizione, mentre Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) ha chiuso al 24° posto.

Tra gli U20 maschile, la vittoria è andata ad Aksel Artusi. L’atleta dell'Esercito si era già rivelato il più veloce sin dalla qualifiche ed è riuscito a confermare l’ottima condizione anche nella fase a batterie, gestendo al meglio la finale e tagliando per primo il traguardo. Alle sue spalle si sono piazzata Marco Gaudenzio (Orsago) e il piemontese Davide Ghio (Fiamme Gialle), con Matteo Franzoni (Fiamme Oro) che si è fermato ai piedi del podio.Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) ha chiuso al 6° posto, mentre Alberto Rigaudo (Alpi Marittime) non ha passato le qualifiche e ha chiuso al 17° posto.

Dominio dell’altoatesina Marie Schwitzer nella gara femminile. L’atleta dei Carabinieri è stata la più veloce in classifica e, in seguito, si è aggiudicata la vittoria. Piazza d’onore per Vanessa Cagnati (Val Biois), seguita da Anastasia Morandini (Cauriol) e Livia Kargruber (Asv 5V Loipe). La cuneese Anna Giraudo (Alpi Marittime) si ferma ai quarti di finale e chiude al 13° posto.

Finale al cardiopalma tra le Juniores femminili. Dopo aver dominato le qualifiche, staccando un ottimo tempo (3’49’’21), Maria Gismondi non è riuscita a conquistare il successo al termine della finale. Partita bene anche nell’atto conclusivo della gara, l’atleta delle Fiamme Oro è stata poi avvicinata nella salita finale da Anna Maria Ghiddi. La giovane tesserata per l’Olimpic Lama ha poi sfruttato le sue capacità da specialista degli skiroll in discesa per ricucire del tutto lo svantaggio e imporsi di un soffio nella volata finale. Alle spalle di Gismondi e Ghiddi si è piazzata la valdostana Virginia Cena (Fiamme Gialle), seguita dalla piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle), che ha così chiuso al 4° posto. Irene Negrin (Prali) si è fermata ai quarti di finale chiudendo al 9° posto.

Nel pomeriggio, è toccato agli atleti più esperti animare la Carni Arena di Piani di Luzza.

È stata una battaglia fino all’ultimo metro quella che ha consegnato la vittoria a Iris De Martin Pinter nella prova femminile. La Junior, che difende i colori dei Carabinieri e gareggia nella categoria Senior, era già stata la più veloce nelle qualificazioni e non ha fallito l’appuntamento nella finale, precedendo Nicole Monsorno (Fiamme Gialle) che agguanta un secondo posto che dà morale dopo delle ultime settimane complicate dal punto di vista della condizione fisica. Gara in salita per Federica Cassol (Esercito) che, dopo una brutta caduta nelle qualificazioni che l’ha costretta a correre con una gamba fasciata, è salita sul gradino basso del podio, davanti di un soffio a Martina Di Centa, che dimostra di essere migliorata in questo format di gara. La piemontese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) ha chiuso al 15° posto.

Ottima prova di Giacomo Gabrielli che si è imposto nella competizione maschile, dopo aver realizzato anche il miglior tempo nelle qualificazioni. Il fondista dell’Esercito ha preceduto il carabiniere Michael Hellweger e Tommaso Dellagiacoma (Sottozero Nordic Team).

Quest’ultimo raccoglie così un terzo posto con il quale dimostra di essere in ottime condizioni per giocarsi la Coppa del Mondo di skiroll la settimana prossima in Val di Fiemme con il connazionale Matteo Tanel (Robinson Ski Team), oggi fuori dai giochi in semifinale. Si è fermato ai piedi del podio, invece, Alessandro Chiocchetti (Fiamme Gialle).

Non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale il piemonotese delle Fiamme Oro Martino Carollo che ha terminato laa sua competizione chiudendo al 12° posto.