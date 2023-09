Moncalieri Basketball: Tecno Engineering Srl è il nuovo Main Sponsor della A2

La Libertas Moncalieri è lieta di annunciare Tecno Engineering Srl come suo Main Sponsor per la stagione 2023/2024 del campionato di Serie A2 Femminile.

Tecno Engineering, basata a Leinì (TO), è una realtà specializzata da oltre 50 anni in progettazione, installazione e manutenzione di impianti civili e industriali di ogni genere. Dal condizionamento all’antincendio, passando per impianti elettrici e ad aria compressa, riscaldamento e refrigerazione, trattamento dell’aria e quadri elettrici, fino a quelli di condizionamento e climatizzazione.

La società, guidata da Andrea Chieregato mette a disposizione dei clienti la competenza dello staff e uno studio di progettazione in grado di soddisfare ogni tipologia di impianto con soluzioni su misura. Parola d’ordine: “chiavi in mano”. Tecno Engineering dispone inoltre di una banca dati completa e aggiornata, nonché di sistemi informatici in continua evoluzione, per offrire solo il meglio in fatto di impiantistica industriale. Per maggiori informazioni visitate il sito dell'azienda a questo link.