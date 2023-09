Bertram Derthona: sabato l’amichevole con Trento per il Memorial ‘Paolo Filippi’

Si avvicina il primo appuntamento casalingo della stagione della Bertram Derthona, che sarà di scena sabato 9 settembre alle ore 20 al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Dolomiti Energia Trentino, nell’incontro valido per la prima edizione del Memorial ‘Paolo Filippi’.

A partire dalla giornata odierna sono in vendita i biglietti per accedere al palazzetto (intero: 10 euro, ridotto Under 18 e Over 65: 5 euro) e assistere sia all’amichevole dei Leoni, che a quella del BCC Derthona Basket, in programma alle ore 16.30 contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Idea e a Dream Angels Onlus.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi sia recandosi presso la sede di via San Marziano 4 che online sul sito di Vivaticket. Per consentire a tutti i tifosi di assistere alla gara tra la Bertram Derthona e la Dolomiti Energia Trentino, la Società organizza il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. Per riservare il proprio posto a bordo, è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 o scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it.

La partenza è prevista alle ore 18.15 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona, con ritrovo fissato alle ore 18. Il termine per riservare il proprio posto sul pullman è fissato alle ore 9 di giovedì 7 settembre.