Bertram Derthona: presentata oggi la prima edizione del Memorial ‘Paolo Filippi’

Presso la Sala Castellani della Camera di Commercio di Alessandria è stata presentata una giornata di sport e solidarietà, di valori e valenza sociale. Oltre a Paolo Filippi, nella serata di sabato 9 settembre verranno omaggiati e ricordati Paolo Berta, fondatore dell’Associazione Idea, e Fabio Bellinaso, un grande appassionato di pallacanestro, un promotore del territorio e un amico del Derthona Basket. Ad Associazione Idea e Dream Angels Onlus, nata per ricordare Fabio e Tommaso Re Mariotti, prematuramente scomparsi, andrà l’intero ricavato della serata.

Moderata da Benedetta Abbruzzese, Direttore della Comunicazione di Bertram Derthona, la conferenza stampa ha toccato il mondo dello sport e il sociale e il ricordo di persone che tanto hanno fatto per lo sport e il territorio.

A inaugurare gli interventi è stato Mauro Milano, Presidente dell’Associazione ‘Paolo Filippi’: «C’è un Paolo Filippi che tutti conoscono e uno meno noto. Uno socievole e disponibile, l’altro grande appassionato di sport, tifoso del Milan e della pallacanestro, sport che ha praticato e seguito. Quando ci siamo chiesti come ricordarlo, abbiamo pensato sia a un evento pubblico che a una partita di basket. Per questo devo ringraziare profondamente il Derthona Basket, il Presidente Picchi, ma anche Giacomo Carrera e coach Ramondino. Pertanto siamo importanti di partecipare a questa serata che aiuterà due importanti associazioni».

«Rimango sempre senza parole quando parlo di Paolo Berta perché so che nessuna parola renderebbe giustizia alla sua persona e a tutto quello che ha fatto per le associazioni – le parole di Valerio Vanin, Presidente dell’Associazione Idea Onlus -. Paolo ha trovato il modo di condividere quello che ha fatto nell’associazionismo, lasciando una impronta indelebile nel territorio. Devo ringraziare la Bertram, l’Associazione Filippi e la Camera di Commercio per la disponibilità; ringrazio anche il Gruppo 30 Aprile. Quando Paolo è mancato abbiamo voluto portare avanti alcune cose molto importanti: in primis tenere aperta la sede dell’Associazione Idea, un posto dove le persone in difficoltà e con disabilità trovano un gruppo che li sostiene e uno scopo; la seconda è stata l’apertura dello sportello informativo per le famiglie; la terza, l’organizzazione di tante feste sociali. Molto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare per sostenere le persone con disabilità. Si tratta di capire dove vogliamo andare con i contributi che riceviamo. Non vedo l’ora di partecipare a questa serata, perché Paolo mi ha aperto al meraviglioso mondo del basket».

La parola è poi passata ad Alice Pedrazzi, co-fondatrice di Dream Angels e General Manager del BCC Derthona Basket: «Ringrazio Stefania Mariotti, con cui ho iniziato il percorso dell’Associazione Dream Angels. Pensando alle amichevoli, mi è venuto in mente che le nostre squadre, maschile e femminile, hanno fatto questo percorso insieme che ha un valore per il territorio. Per cui, in veste di rappresentante dell’associazione, ringrazio di cuore la Bertram Derthona Basket».

Il Presidente della Bertram Derthona Marco Picchi ha aggiunto: «Credo ci siano due ambiti da considerare: uno istituzionale, perché il Derthona Basket rappresenta il territorio, per cui quando c’è la possibilità di fare qualcosa per il territorio e per il sociale riteniamo doveroso essere presenti. Il secondo è personale, perché in questa serata si ricordano tre persone che erano importanti per il mondo della pallacanestro e anche miei amici. Con Filippi parlavamo spesso di sport e condividevamo la passione per la politica. Paolo Berta è stato un amico mio, ma in primis di Luigino. Con Fabio Bellinaso ho cenato poche settimane prima che mancasse e abbiamo parlato di basket, Serie A e A2 Femminile. Sabato si vedranno due partite di alto livello, si vedrà una bella pallacanestro che omaggerà queste tre persone che purtroppo non sono più con noi».

«Il BCC è una realtà sportiva consolidata che ha un legame forte con il territorio – la chiusura di Franco Fornito, Vicepresidente operativo di BCC Derthona Basket -. Riteniamo importante veicolare valori sociali, per cui siamo orgogliosi di giocare nello stesso campo della squadra allenata da Ramondino, ricordando Filippi, Berta e Bellinaso. Abbiamo già sostenuto e sosteniamo l’Associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia e crediamo sia importante continuare il percorso con altre realtà del territorio, come quelle con cui condivideremo l’evento di sabato».