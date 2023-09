Biella Rugby: definiti gli incontri pre stagionali

Sabato 9 settembre l’intero gruppo Senior gialloverde raggiungerà Pesaro per un allenamento congiunto con la consolidata realtà marchigiana iscritta al girone veneto del campionato di Serie A. «Un suggerimento di Nicola Mazzucato», spiega coach Alberto Benettin, «che a Pesaro ha allenato negli anni passati. Abbiamo accolto con convinzione la proposta perché la location è ideale per un bel weekend di team building. Partiremo da Biella il sabato mattina e arriveremo a destinazione nel primo pomeriggio. Avremo il tempo per qualche riunione di squadra e in serata la possibilità di confrontarci con i ragazzi di Pesaro. Un allenamento condiviso con il tentativo di trasformarlo in una vera e propria partitella in fase finale. Serata libera e giorno successivo in spiaggia con l’obiettivo di consolidare il gruppo».

Domenica 17 settembre a Biella, unico incontro in programma sul campo di casa, l’amichevole contro Union Rugby Milano. «È una squadra neo promossa che giocherà nel nostro stesso girone», continua Benettin, «ma ci incontreremo ‘ufficialmente’ più avanti nel tempo, pertanto abbiamo pensato fosse un buon modo per conoscerci e dare loro il benvenuto in categoria. Saranno ottanta minuti con eventuali pause intermedie da tre, quattro minuti. Proverò sicuramente tutti i giocatori». Calcio d’inizio alle ore 16. L’evento coincide con la prima occasione per presentare a tutti i tifosi gialloverdi la prima squadra di BRC.

Sabato 23 settembre a Vicenza, ultimo test alle ore 15,30, opposti ai Rangers (Serie A Elite). «Lo scorso anno, nello stesso periodo avevamo fatto un triangolare con Vicenza e Valsugana. Si è rivelato un buon test e abbiamo pensato di replicare, anche se solo con i Rangers. Loro cercavano una partita ‘seria’ per concludere la loro preseason, noi volevamo un test ‘ruvido’, Vicenza ci è sembrata la squadra perfetta per il nostro scopo: testare il gruppo più forte possibile in previsione del campionato”, conclude Benettin non prima di aver fatto un breve punto sul gruppo biellese arrivato alla sua terza settimana di preparazione. «A Biella ci stiamo allenando seriamente, tutti i nuovi arrivati si sono inseriti e nel complesso mi sembra di intravvedere una buon affiatamento tra i ragazzi. Personalmente noto buone attitudini caratteriali e talenti interessanti, non vedo davvero l’ora di vederli in campo».