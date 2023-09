Judo - Iniziati i Suds European Championships 2023

Sono iniziati i Suds European Championships 2023, i campionati Europei per atleti con Sindrome di down che si svolgono in questi giorni a Padova. La Fisdir ha scelto Padova per questo evento di grande livello sportivo ma soprattutto un grande momento di inclusione e di socialità attraverso lo sport.

Oltre alle varie Nazioni europee saranno presenti anche gli Stati Uniti, che abituati alle manifestazioni degli Special Olimpics, più a livello promozionale, desiderano mettersi in gioco con la componente agonistica che caratterizza la FISDIR. Saranno presenti tra atleti, tecnici, accompagnatori circa 500 persone da 18 paesi. Oltre all’Italia, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Tutchia, Regno Unito, Romania, come scritto in precedenza saranno presenti gli Stati Uniti, il Brasile e il Sud Africa.

Dopo l’inaugurazione si svolgeranno le competizioni e la La Marmora con le sue due stelle dello Judo non poteva certo essere assente. Infatti sia Martina Tomba che si era aggiudicata nei mesi scorsi il titolo di Campionessa Italiana e Francesco Verrengia medaglia d’argento, sono stati tra i primi convocati dalla Federazione per questo importante appuntamento.

Scenderanno in pedana l’8 ed il 9 sostenuti dai loro numerosi fans.