FISI-AOC - I risultati delle gare FIS della South American Cup a La Parva, in Cile

Ottimi risultati per le atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali nelle gare FIS della South American Cup a La Parva, in Cile.

Domenica 3 settembre nello Slalom valido per la Copa Club de Ski La Parva si è importa la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, che ha chiuso le due manche sulle nevi andine nel tempo totale di 1’,49”,91/100, staccando di 6/100 la compagna di squadra Alessandra Banchi, torinese anche lei tesserata per il Sansicario. Terza ad 1”,14 un altra torinese, Martina Banchi dello Ski Racing Camp. Undicesima piazza per la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana e tredicesima per la napoletana Adriana Castaldo, anche lei del Sansicario, quarta delle Aspiranti.

Lo svedese Philip Lundquist del Saltsjoebadens Slalomklubb ha vinto la gara maschile in 1’,39”,77/100, con 81/100 e con 1”,07/100 rispettivamente sugli argentini Tomas Birkner De Miguel e Sebastiano Gastaldi. Al ventiduesimo posto il braidese Pietro Ambrosione del Sansicario Cesana.

A fine agosto nelle Discese della South American Cup buoni piazzamenti per il rivolese Carlo Giulio Arduino dello Ski Racing Camp di Bormio, con un 14° e un 16° posto. Nelle prove tecniche molto bene il milanese Edoardo Simonelli, che corre per l’asd Les Arnauds e per la squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali. Edoardo ha ottenuto la sua miglior prestazione della trasferta sudamericana con il terzo posto nel Gigante dei campionati nazionali argentini il 6 agosto a Chapelco, risultando il migliore degli Aspiranti. Il giorno successivo a Cerro Catedral è giunto settimo assoluto e primo degli Aspiranti in uno Slalom della South American Cup.

Il 12 agosto sempre a Cerro Catedral l’atleta milanese ha ottenuto il suo terzo piazzamento tra i primi dieci con un settimo posto nello Slalom dei campionati argentini. Nelle altre gare quando non è uscito si è sempre classificato tra i primi quindici.

Le classifiche dello Slalom della South American Cup disputato il 3 settembre a La Parva:

SlalomFemminile

Slalom Maschile