Overall Tre Colli: continua la striscia positiva con risultati importanti

Quattro giorni di gara con sei gare disputate ed un bilancio da incorniciare: tre giorni in Toscana con G.P. Cuoio e Pelli, Trofeo Ballerini e Giro del Valdarno, oltre al Memorial Libero Ferrario in Lombardia e la Crono individuale a Friburgo in Svizzera e per terminare ancora Lombardia a Livraga.

Il tutto con una serie importante di risultati: una domenica sontuosa con, 4^ Tommaso Daniel nella crono in Svizzera, 5^ Luca Cavallo al Trofeo Ballerini, 7^ Daniel Gianello in Lombardia e poi al martedi uno straordinario Giovanni Morello 3^ a Livraga.

Un calendario gare ed una serie di prestazioni che proietta Overall Tre Colli tra le piu' blasonate compagini Nazionali e infonde fiducia per la lunga trasferta in Puglia che vedra' il Team Novese impegnato in tre gare nel fine settimana ad Alberobello, Ceglie Messapica e Polignano a Mare. Al via Gianello, Ponti, Daniel, Sasso, Belloni L., Morello. Ds. Linda Subbrero Meccanico Antonio Capuzzo.