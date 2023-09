Squali al lavoro: buon spunti contro Lugano!

Continua il lavoro di preparazione dell’Oleggio Magic Basket in vista del campionato di serie B interregionale fissato il prossimo 30 settembre.

Nella serata di ieri, 6 settembre, secondo test per gli Squali di coach Paolo Gandini impegnati in un’amichevole di lusso in Svizzera contro Lugano Tigers, che milita ad alti livelli nella massima serie del Paese. I biancorossi avevano esordito sabato 2 settembre a Nerviano giocando con intensità e aggiungendo anche un quinto quarto tutto targato giovanissimi.

«Sapevamo che poteva essere impattante soprattutto dal punto di vista fisico, - dice il coach in merito all'amichevole svizzera - contro il loro quintetto è stata dura. Dopo il primo tempo è andata molto meglio nel secondo, sia per atteggiamento, sia a livello difensivo e offensivo nel condividere il pallone e nell’aiutarsi dietro. Buone indicazioni che ci servono per continuare il nostro lavoro in palestra. I primi due test sono stati complicati per differenti motivi, ora ci aspetta un match sulla carta più alla portata che deve farci crescere ancora».

Prossimo appuntamento sabato 9 settembre alle 18 contro Cerro Maggiore (C Unica): location sarà il PalaVerjus di Oleggio in via Porto di Castelnovate. Gli Squali giocheranno poi sabato 16 settembre alle 18 al momento contro Desio in B d’Eccellenza (la conferma arriverà dopo la prima gara di Supercoppa della formazione lombarda, nel caso sarà individuata un’altra avversaria) per chiudere in casa contro Social Osa Milano (serie B interregionale) sabato 23 settembre alle 18.