Allianz e Derthona Basket insieme per lo sviluppo del settore giovanile

Allianz affiancherà per cinque stagioni sportive fino al 2027/2028 i “Leoni” di Tortona con un focus particolare sul settore giovanile, e sosterrà Derthona nei suoi nuovi progetti sociali, allo scopo di puntare sullo sport come promotore dei valori di inclusione e valorizzazione del potenziale di ognuno, in particolare dei più giovani.

Il Derthona Basket è stato protagonista di una grande ascesa negli ultimi anni ed è divenuto polo di aggregazione di molti giovani atleti di tutte le età. Recentissima, la vittoria del titolo Campionesse d’Italia 3 x3 Under 16 femminile conquistato dalle Giraffe del Derthona Under 16.

L’importanza che Allianz e Derthona attribuiscono allo sport come leva per lo sviluppo personale e sociale è stato il focus della presentazione odierna; Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha sottolineato la missione, per una grande organizzazione come Allianz, di assicurare il futuro delle persone, anche contribuendo alla collettività e alle comunità locali con progetti coinvolgenti ed inclusivi, come fa da sempre Allianz anche tramite la fondazione corporate del Gruppo, la Fondazione Allianz Umana Mente.

«Allianz considera le nuove generazioni la parte vitale della società. Ci ha pertanto colpito l’importante attività che svolge il Derthona Basket in campo giovanile, con successo, e questa è stata la nostra motivazione principale nello stringere la partnership» – ha spiegato Maurizio Devescovi – «Il basket, in quanto sport di squadra, ha il valore di premiare i comportamenti basati sulla fiducia interpersonale, la determinazione, la solidarietà e la collaborazione. Valori in cui Allianz si riconosce e che, anche grazie alla nostra nuova partnership, ci auguriamo potranno contribuire ai futuri successi della società sportiva del Derthona».

Marco Picchi, Presidente del Derthona Basket, ha sottolineato: «Negli ultimi anni siamo stati protagonisti in palcoscenici sempre più prestigiosi e importanti. Essere qui in una location così bella, per presentare una partnership di questa rilevanza, è motivo di grande orgoglio per noi. Avere un partner come Allianz al nostro fianco, con un occhio di riguardo per il settore giovanile, rappresenta un ulteriore tassello della nostra crescita e ci fa guardare con fiducia e ambizione agli obiettivi che ci attendono nel presente e nel futuro».

L’Amministratore Delegato del Derthona Basket, Ferencz Bartocci ha poi introdotto i progetti sociali che coinvolgono anche le istituzioni scolastiche locali, tra cui l’iniziativa Piantiamo il Futuro per realizzare iniziative didattiche ed educative sui temi dell’Agenda ONU 2030 con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e all’inclusione.

Luca Massaccesi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale bullismo e disagio giovanile che propone campagne di comunicazione e sensibilizzazione su queste tematiche, ha presentato uno studio sulle problematiche che impattano sul benessere dei giovani, evidenziando come lo sport possa attivamente contrastarle anche grazie alla solidarietà, all’aiuto tra pari e alla promozione di stili di vita sani e trasparenti senza scorciatoie o prevaricazioni.

È quindi salita sul palco la squadra femminile Under 16, con l’allenatore Franco Balduzzi, per celebrare la recente vittoria, a fine agosto, del titolo di Campione d’Italia per lo Scudetto Under 16 di basket 3×3.

A seguire, il momento di presentazione della maglia ufficiale di gioco del nuovo campionato 2023/2024, presenti sul palco i vertici di Allianz, l’Amministratore Delegato Giacomo Campora e il Direttore Generale Maurizio Devescovi, assieme al management di Derthona – il Presidente Marco Picchi con Maurizio Sacchi e Claudio Coffano, rispettivamente della squadra femminile e delle giovanili -, i rappresentanti di Errea e i giocatori Lamine Tandia e Nicolas Errica.

Le caratteristiche della partnership

Allianz sarà al fianco del Derthona Basket per cinque anni dalla stagione sportiva 2023/2024 fino al 2027/2028, in qualità di “Title Sponsor” di tutte le squadre giovanili e di “Platinum Sponsor” per le squadre maschile e femminile e darà il suo nome a tutto il settore giovanile, molto attivo nel formare gli atleti e le atlete di domani. Il logo Allianz sarà presente sulla divisa e sulla sovramaglia ufficiale da gara per cinque anni, a partire dalla prossima stagione sportiva.

La partnership non riguarderà però solo i giovani: Allianz affiancherà infatti anche le prime squadre maschile e femminile, con il proprio logo sulle divise ufficiali. Inoltre, il logo avrà visibilità sia al PalaEnergica di Casale Monferrato che alla Cittadella dello Sport in occasione delle gare di Campionato e di Coppa Europea.

Il Derthona Basket - Fondato nel 1955, il Derthona Basket è stato protagonista di una grande ascesa negli ultimi anni. A partire dal 2009, anno della vittoria della Serie C2 da imbattuto, il Club ha conquistato sul campo le promozioni in B, A2 e Serie A, vincendo anche la Coppa Italia LNP nel 2018 e la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019. Dal 2017, il Gruppo Gavio è Main Sponsor con il marchio Bertram Yachts, e dal 2021 azionista di controllo della Società? sportiva. Nei due anni in Serie A, il Derthona Basket ha raggiunto la finale di Coppa Italia nel 2022 e due semifinali Scudetto.

A partire dal 2021, si è sviluppata e rafforzata la partnership con il BC Castelnuovo Scrivia, altra Società nell’orbita del Gruppo Gavio, sviluppata dapprima attraverso la realizzazione di iniziative comuni e poi con la gestione organizzativa sempre più centralizzata dei due Club. BC Castelnuovo Scrivia partecipa dal 2015 al campionato di Serie A2 Femminile e nel 2023 ha conquistato la Coppa Italia, il primo trofeo della sua storia.

Il settore giovanile e minibasket delle due Società contano nel complesso oltre 300 iscritti tra ragazzi e ragazze, ai quali si punta a fornire la migliore offerta formativa e tecnica possibile. Negli ultimi anni, i settori giovanili del Derthona Basket e di BC Castelnuovo Scrivia hanno raggiunto numerose finali nazionali, ottenendo risultati di prestigio.

Parallelamente, i due Club svolgono una serie di attività per i loro tesserati e la comunità, tra cui camp estivi e attività di promozione nelle scuole, con l’obiettivo di ampliare il bacino di utenza, sia di iscritti al settore giovanile e minibasket, che in termini di partecipazione dei giovani e giovanissimi del territorio alle partite casalinghe.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, con oltre 150 mila dipendenti al servizio di più di 120 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz S.p.A. opera con oltre 4.700 dipendenti al servizio di più di 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.