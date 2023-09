Inizia oggi la Supercoppa: Novipiù impegnata a Desio contro Cantù

Questa sera, alle ore 20.30 si gioca al PalaFitLine di Desio contro Pallacanestro Cantù per il primo match di Supercoppa LNP Old Wild West 2023.

Venerdì 15 settembre sempre alle ore 20.30 invece sarà la volta della primissima casalinga stagionale. Al PalaEnergica Paolo Ferraris arriverà Basket Torino. Dal triangolare ne passerà solamente una che andrà a comporre il tabellone dei quarti di finale.

GLI AVVERSARI – Pallacanestro Cantù è senza dubbio anche per questa stagione una delle squadre indiziate per il salto di categoria. Dopo la cocente delusione ai play-off della passata stagione: eliminata in semifinale da Pistoia, poi promossa in Serie A stravincendo la Serie contro Torino, i lombardi hanno confermato in panchina coach Meo Sacchetti. Tanti volti conosciuti, diversi ritorni, ma anche qualche novità. In cabina di regia, oltre al confermatissimo Nicola Berdini, c’è Anthony Hickey, lo scorso anno all’Hapoel Haifa (Israele) con la quale ha disputato la Fiba Europe Cup. Ritorna a casa dopo qualche stagione anche Luca Cesana, vecchia conoscenza casalese. Solidità e tanta qualità sono garantite da Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic. Dagli USA è arrivata anche l’ala Solomon Young. 1998, lo scorso anno già in Europa al Bamberg. Quindi, capitan Filippo Baldi Rossi, un vero lusso per la categoria, il giovane ma molto interessante Gabriele Tarallo. In estate sotto le plance è tornato anche Christian Burns, ormai un veterano del nostro campionato, lo scorso anno a Napoli. A completare il pacchetto lunghi è rientrato alla base anche Curtis Nwohuocha.

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET– Non ci dovrebbero essere grosse sorprese in casa rossoblu. A parte il dubbio legato a capitan Niccolò Martinoni, che in settimana ha dovuto convivere con un problemino fisico, tutto il roster sarà a disposizione di coach Fabio Di Bella per la sfida di sabato a Desio. Ci sarà anche C.J. Kelly, la nuova guardia della Novipiù che farà il suo esordio assoluto in Italia. Out nei primi impegni, questa settimana si è regolarmente allenato con la squadra e sarà della partita.

FEDERICO VIGNOLA – DIRETTORE SPORTIVO NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET: «Con Cantù sarà il primo impegno ufficiale della stagione. Al di là del risultato vogliamo mantenere lo stesso approccio con la quale abbiamo affrontato queste settimane intense di preparazione ed in occasione delle amichevoli precampionato. Siamo ancora un cantiere aperto come ovvio che sia ma dobbiamo continuare a crescere passo-passo per essere pronti per la prima partita di campionato».

INFO BIGLIETTI – Sabato 9 settembre le casse del PalaFitLine apriranno alle ore 19. Settore consigliato: Tribuna I anello B15 dietro panchina ospite.