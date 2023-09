Reale Mutua Torino sconfitta nel test contro Verona

La Reale Mutua Torino esce sconfitta dal test amichevole contro la Scaligera Verona ma mette altra benzina nelle gambe in vista del primo impegno di Supercoppa LNP in programma martedì 12 settembre al Pala Gianni Asti contro Cantù .

Sul parquet neutro del PalaBasiglio, in provincia di Milano, coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, Ghirlanda, Thomas e Poser. Coach Ramagli risponde con Penna, Devoe, Esposito, Udom e Murphy. Per Torino rimane fermo ai box capitan De Vico, tenuto a riposo precauzionale per un’infiammazione al trapezio.

La prima frazione di gioco è caratterizzata da un alto livello di fisicità e intensità difensiva da parte di entrambe le squadre, che mantengono infatti un punteggio basso ed equilibrato. Un layup di Schina in contropiede chiude il primo quarto sul punteggio di 15-13 per Torino.

Secondo quarto sempre all’insegna dell’equilibrio. Un break della Scaligera porta la Reale Mutua in svantaggio sul -3 (23-26 a metà quarto). Torino fa fatica a trovare con continuità la via del canestro e Verona allunga sul +7 prima della pausa lunga, sul punteggio di 25-32.

Torino subisce un nuovo allungo scaligero: la squadra di coach Ramagli infatti tocca un massimo vantaggio sul +15 (27-42 dopo 3’ nel quarto), costringendo coach Ciani a chiamare timeout. Al rientro in campo però la Reale Mutua non riesce a sbloccarsi e si ritrova sul -20. Una piccola reazione sul finale del terzo quarto permette a Torino di recuperare qualche punto e andare all’ultima pausa sul -15: 38-53.

Con un mini-parziale di 5-0 Torino si riporta sul -10 in avvio di quarto quarto, ma Verona risponde e incrementa ulteriormente il proprio vantaggio tornando sul +18, ipotecando così la vittoria nel test amichevole. Finisce 50-68.

Coach Ciani: «Siamo contenti per quanto mostrato nel primo quarto, poi nelle restanti tre frazioni non abbiamo interpretato al meglio il nostro gioco. Per la prima volta in questo precampionato non siamo stati coesi, ci siamo fatti trascinare dagli errori. Abbiamo sbagliato diversi tiri aperti e commesso errori difensivi. Tre frazioni che giudichiamo negativamente, ciò non significa che è svanito tutto quanto di buono è stato fatto finora, ma questa partita ci deve servire da stimolo in vista dei prossimi impegni ufficiali. Vogliamo riscattarci già a partire dall'incontro di martedì».

REALE MUTUA TORINO 50

TEZENIS VERONA 68

Parziali (15-13, 10-19, 13-21, 12-15)

Torino: Kennedy 11, Thomas 6, Vencato 2, Ghirlanda 2, Schina 9, Fea, Poser 8, Osatwna, De Vico NE, Cusin 6, Pepe 6. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: Alessandro Iacozza, Marco Siragusa. Rimbalzi: Cusin 6. Assist: Thomas, Vencato 3.

Verona: Mbacke NE, Stefanelli 6, Morati NE, Gazzotti 7, Gajic, Devoe 17; Esposito 7, Murphy 7; Massone 5; Penna 11; Udom 6; Bartoli 2.