La Bertram Derthona si aggiudica il Primo Memorial Paolo Filippi

Nuova buona prestazione della Bertram Derthona, che al PalaEnergica Paolo Ferraris comanda contro Trento, dilatando progressivamente il proprio gap fino al termine dell'incontro, vincendo la prima edizione del Memorial 'Paolo Filippi'. A vincere il premio di MVP, dedicato a Paolo Berta, è stato Chris Dowe, mentre il premio di MVP Under 23, intitolato a Fabio Bellinaso, è stato Quinn Ellis (Dolomiti Energia Trentino).

Avvio di gara ad alto ritmo per entrambe le squadre, che trovano buone soluzioni offensive e muovono il punteggio con continuità: alla prima sirena Derthona avanti 24-21. Nella seconda frazione cresce il livello della difesa della squadra allenata da Ramondino, che piazza il break anche grazie alla precisione nel tiro da tre punti. All'intervallo la Bertram conduce per 50-34.

Al rientro dagli spogliatoi, i Leoni prendono definitivamente in mano la gara, continuando a trovare buone soluzioni in attacco. Nell'ultimo quarto, con una ulteriore accelerazione, la Bertram aggiorna il massimo vantaggio più volte e si impone per 89-71 alla sirena.

Bertram Derthona 89

Dolomiti Energia Trentino 71

Parziali (24-21, 50-34; 79-43)

Derthona: Zerini 7, Dowe 9, Candi 5, Tavernelli 1, Errica, Baldasso 13, Basile 3, Daum 12, Obasohan 7, Weems 10, Thomas 15, Radosevic 7. All. Ramondino.

Trento: Ellis 4, Stephens 6, Hubb 15, Alviti 4, Niang ne, Conti, Forray 2, Cooke Jr. 2, Udom 5, Biligha 16, Ladurner, Baldwin 15. All. Galbiati.