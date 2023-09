La Paffoni corsara al Pala Borsani passa 85-78

La prima partita ufficiale della stagione 2023-2024 sorride alla Paffoni Fulgor Basket di coach Ducarello: Balanzoni e compagni comandano dal primo all’ultimo minuto e vincono con pieno merito sul campo dei Knights di Legnano, 85-78 il finale.

Pronti via e la Paffoni è lanciatissima: 9-2 di break a cui segue un +11 (7-18) sul canestro di Solaroli, con la sensazione che i rossoverdi siano più pronti e reattivi. Legnano – priva di Raivio e Gobbato – risponde alle sfuriate degli ospiti e accorcia sino al -6 firmato Casini. Nel secondo quarto le percentuali al tiro della Paffoni restano piuttosto alte, con Chinellato go-to-guy dell’offensiva rossoverde e Kosic sempre più in ritmo. Sarà proprio il mancino sloveno a chiudere con una tripla da 8 metri il primo tempo: 47-42 Fulgor Basket.

La ripresa inizia con un sali-scendi: +11 Paffoni per aprire le danze, rientro di Legnano sino al -4, nuovo minibreak della Fulgor che chiude avanti di 8 a 10’ dal termine. Nell’ultima frazione Kosic è maestro nel far arrivare la palla ai compagni liberi, ma soprattutto – di squadra – la Paffoni difende con grande agonismo e attenzione. Legnano prova a rimanere in scia, ma nel finale accusa un po’ la stanchezza, si innervosisce e permette ad una più lucida Fulgor Basket di prendere meritatamente il successo e il passaggio del turno, 85 a 78 il punteggio al termine dell’incontro.

Così a fine partita coach Ducarello: «È stato un buon test per entrambe le formazioni, mi dispiace che Legnano abbia dovuto perdere un altro giocatore per infortunio, spero non sia grave. Penso che abbiamo disputato una discreta partita, con tanti up and down, ma con un ottimo spirito di squadra. Non abbiamo ancora fatto un giorno al completo e spero che la prossima settimana si possano recuperare tutti gli acciaccati per migliorare l’amalgama. I ragazzi si stanno conoscendo in campo, ma noto che anche fuori si sta creando una bella atmosfera, cosa molto importante. Siamo al 9 settembre, naturalmente siamo indietro sia come condizione che come lavoro tecnico, ma credo che valga anche per tutte le altre».

Mercoledì 13 settembre la Paffoni affronterà in trasferta, a Bernareggio, Casa Basket Brianza, che poco fa ha fermato Desio.