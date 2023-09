Fitarco Piemonte - Finale Coppa Europea Paralimpica

En-plein per i due arcieri piemontesi in gara alla Finale della Coppa Europea Para-Archery che si è tenuta questo weekend a Nove Mesto nad Metuji (Rep. Ceca) che aveva già ospitato la prima tappa del circuito.

Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conquista il doppio oro, individuale e mixedteam, nel ricurvo open femminile; doppio oro anche per Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) nel compound open maschile, individuale e mixedteam.

Mijno, dopo aver battuto la slovena Lavrinc in semifinale, si è aggiudicata la finalissima per 6-0 sulla polacca Milena Olszewska.

Nel mixedteam, in coppia con Stefano Travisani, vittoria in semifinale risolta solamente alle frecce di spareggio (19-17) contro la Slovenia. Nella finalissima, vittoria netta invece sulla coppia francese per 6-0.

Bonacina si impone senza problemi in semifinale (148-139) sull’atleta di casa Bartos e conquista di misura la finalissima 142-141 sul finlandese Forsberg.

Essendo solamente tre squadre impegnate nel mixedteam, il duo azzurro (Sarti-Bonacina) avanza direttamente in finale dove batte alle frecce di spareggio (19-18) la Gran Bretagna.

Entrambi gli arcieri, in occasione dei recenti mondiali di agosto scorso, avevano già conquistato il pass per l’appuntamento paralimpico di Parigi 2024.



Risultati completi