Ginnastica Ritmica - S.G. Concordia: 2° Trofeo Francesco Tontini

Un Oro e due Argenti, più diversi piazzamenti nei primissimi posti delle classifiche, sono il risultato della prima uscita del nuovo anno sportivo per testare il programma di gara in vista dei prossimi Campionati per le ginnaste della S.G. CONCORDIA, che nel weekend scorso hanno partecipato alla 2^ edizione del Trofeo Francesco Tontini, organizzato dalla Società Ginnastica Albachiara di Lucca.

Con l’ottima organizzazione della Società lucchese sono scese in pedana una cinquantina di squadre da tutta Italia, suddivise in diverse categorie del Livello Gold della FGI.

Sei le ginnaste chivassesi in trasferta nella cittadina toscana, tutte impegnate nell’imminente Campionato di Specialità Gold.

Venerdì hanno gareggiato le Senior Jessica Cata e Giada Papasergi e la Junior Elisabetta Digitali.

Buona la gara delle Concordine, che ha visto Jessica salire sul podio, con un Argento alle clavette, mentre Giada si è classificata al 4° posto al nastro.