Fitarco Piemonte - Campionati Italiani 3D

Undici anche le società piemontesi in gara, sulle 153 totali, che hanno “invaso” i boschi dell’Umbria.

Compound – Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) che aveva chiuso in seconda posizione la qualifica (487 punti) conquista il titolo italiano battendo in finale Paolo Pockaj (primo in qualifica). Titolo italiano anche per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), che aveva chiuso prima anche la qualifica (483 punti).

Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) conquista il titolo italiano nell’Under20 maschile.

Nelle sfide MixedTeam vittoria per il duo degli Arcieri delle Alpi (Franchini, Vieceli) e terzo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Matzutzi). Nell’Under 20, terzo posto per gli Arcieri Langhe e Roero (Messina, Messina).

Arco Nudo – Chiude in terza posizione Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), che aveva invece ottenuto la prima posizione in qualifica (435 punti).

Nel MixedTeam è una doppietta piemontese: gli Arcieri di Volpiano (Berti, Schettino) si impongono 75-74 sul duo degli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi).

Longbow - Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) conquista l’argento nel maschile.

Squadre – Titolo italiano per gli Arcieri delle Alpi (Lazzaroni, Seimandi, Vieceli) al maschile.



Risultati completi