Moto Club Alfieri: Berger vince la Coppa Italia nella categoria Cadetti Assoluti d'Italia enduro

Festa al moto club Alfieri di Asti, per la vittoria del pilota Alessio Berger, che ha conquistato il primo posto nella categoria Cadetti, negli Assoluti d'Italia (Coppa Italia), imponendosi con 182 punti (+ 35 punti rispetto al secondo posto ex aequo, andato ai piloti Luca Cabass e Mirko Angeretti, rispettivamente Civezzano Fantic Motor 125 2T e Bergamo TM 125 2T).

Il weekend appena trascorso e? stato infatti importantissimo per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati nell’ultima tappa del Campionato italiano Assoluti d’Italia, a Darfo Boario Terme (Brescia).

La classifica di Campionato vede Jacopo Rampoldi conquistare la 13esima posizione nella categoria Junior, Gabriele Doglio decimo nella 125, Jordi Gardiol decimo nella 450, Andrea Conigliaro 13esimo nella 450.

Da segnalare l'assenza di Jordi Gardiol, fermato nei mesi scorsi da un infortunio, che lo ha costretto a stare fuori pista.

I RISULTATI DELL'ULTIMA GARA PER CATEGORIA

In particolare, Doglio ha chiuso decimo nel corso della prima giornata di gara, mentre Conigliaro 11esimo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, Berger ha chiuso al secondo posto.

Nella seconda giornata Doglio ha chiuso 12esimo, cosi? come Conigliaro. Per quanto riguarda la Coppa Italia, nella seconda giornata Berger ha conquistato il primo posto.

I RISULTATI DEI 'PICCOLI'

Parallelamente i ‘piccoli’ sono stati impegnati a Gaggio Montano (Bologna), in Emilia Romagna, per il Trofeo regionale Mario Ferrero, di mini enduro.

Marco Orsi ha chiuso al quinto posto nella categoria 125 mini. Ottimo risultato anche per Bartek

Scarfiello, quarto nella categoria Junior, seguito, al quinto posto, da Pietro Bertorello. Ottavo posto per Edoardo Marchisio nella categoria Cadetti.