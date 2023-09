Judo: ai Campionati Europei U21 ben 7 medaglie per la Nazionale Italiana

Altro titolo Europeo è quello conquistato da JEAN CARLETTI , 100 kg per due metri di uomo, ventunenne di Numana, che da gennaio 2023 ha iniziato ad allenarsi con il maestro Pierangelo Toniolo presso la palestra AKIYAMA e da pochissimo è entrato a fare parte anche lui della squadra Olimpica dell' esercito Italiano.

«Questo titolo d'Europa fa il paio con quello vinto da cadetta» - ci racconta Veronica - «ma la strada è ancora lunga per arrivare al mio obiettivo (la partecipazione a Parigi 2024 ndr) per cui lavoro da una vita assieme ai miei genitori. Sto andando bene-continua Veronica- e questo titolo d'Europa mi galvanizza a spingere ancora di più!».

Veronica fa parte della squadra del Centro Sportivo Olimpico dell' Esercito Italiano, combatte nei - 57kg e si allena a Settimo Torinese da quando è entrata nel professionismo del judo e questa vittoria sottolinea ancora più il suo valore dopo essere stata nella classe under 18 sia iridata che campionessa d'Europa.

Il primo oro è di VERONICA TONIOLO , figlia d'arte, suo padre Raffaele è allenatore della Nazionale Italiana di judo e i suoi zii Massimo e Pierangelo sono i quotatissimi coach dell' AKIYAMA di Settimo Torinese, la società dei campioni come Basile, Campione Olimpico e Lombardo, due volte argento iridato.

Ai Campionati Europei Juniores di Judo svoltisi a The Hague (NED) questo week-end, la Nazionale azzurra dei Judokas la fa da padrona vincendo il medagliere con ben cinque medaglie d'oro , una d'argento e una di bronzo . Di questo tesoretto di sette medaglie, ben tre arrivano dal Piemonte e due sono d'oro!!

La terza medaglia è stata invece conquistata da GIULIA GHIGLIONE di Andora che dall' età di quindici anni ha trasferito armi e bagagli a Settimo Torinese lasciando il mare e il bel clima della Liguria. Nei 48 kg è arrivata terza dopo una stagione in cui aveva fatto percepire che la sua crescita era stata importante, la medaglia di bronzo al campionato europeo nei 48 kg è la conferma di tutto ciò.

«Ora mi aspettano i mondiali i primi di Ottobre, quindi non si molla niente - dice Giulia - ed era un sogno cui correvo dietro da tempo! Ricordo mia nonna Franca che mi accompagnò lei qui a Settimo, avevo solo quindici anni, e i primi sei mesi stette con me affinché mi abituassi tra scuola e allenamenti. Ora la nonna è mancata ma la medaglia è tutta sua...».

Storie di medaglie conquistate, storie di campioni che vogliono arrivare in alto e storie di vita di tutti i giorni...sicuro lo sport ci fa migliorare e non solo per le medaglie!!