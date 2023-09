Reale Mutua Torino: domani l'esordio in Supercoppa contro Cantù

Inizia il countdown verso il primo impegno ufficiale della stagione 2023-24 della Reale Mutua Torino. Domani, martedì 12 settembre alle ore 20.30, la squadra di coach Franco Ciani scenderà in campo tra le mura amiche del Pala Gianni Asti per affrontare l’Acqua S. Bernardo Cantù in un match valevole per la fase a gironi della Supercoppa LNP Old Wild West 2023.

LE PAROLE DI COACH CIANI

«Arriviamo alla Supercoppa dopo aver ricevuto sensazioni positive durante questo percorso di avvicinamento e di preparazione,» dichiara coach Franco Ciani alla vigilia dell’incontro. «Affrontiamo una squadra che nella sua prima partita ufficiale ha dimostrato la propria forza e le proprie ambizioni. Sarà quindi un’importante tappa di avvicinamento al campionato che cercheremo di interpretare nel modo migliore e con l’idea di provare a superare il turno. Vogliamo mostrare fin da subito un buon atteggiamento che poi continueremo ad allenare e perfezionare in vista del campionato».

GLI AVVERSARI

Reduce dalla vittoria nel primo incontro ufficiale di Supercoppa contro Monferrato, Cantù sarà anche quest’anno una delle principali contendenti al salto di categoria. Alla guida tecnica è stato confermato coach Meo Sacchetti. Sono quattro le conferme nel roster: il veterano Filippo Baldi Rossi, l’ala Stefan Nikolic e gli esterni Lorenzo Bucarelli e Nicola Berdini. Il duo americano è formato dal playmaker Anthony Hickey, veterano con tante esperienze in giro per l’Europa alle spalle, e il lungo Solomon Young proveniente dal Bamberg (Germania). Sotto canestro c’è anche Christian Burns, esperto lungo naturalizzato italiano che vanta esperienze in Azzurro e ai massimi livelli del basket europeo per club. Un altro volto nuovo è Luca Cesana, play/guardia classe 1997 reduce da tre stagioni in maglia Assigeco Piacenza. Completano le rotazioni il centro Curtis Nwohuocha, classe 1997, e Gabriele Tarallo, uscito dal vivaio canturino.

INJURY REPORT

Le condizioni di Niccolò De Vico (infiammazione al trapezio) e Luca Vencato (fastidio alla zona lombare) sono monitorate costantemente in vista della partita di martedì.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket, oppure presso la biglietteria della sede di Via Cervino 50 (lunedì dalle 15.00 alle 18.00) e al Pala Gianni Asti martedì dalle ore 18.00 fino alla palla a due.