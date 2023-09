BEA Chieri: dal 14 al 17 settembre la Sportello Gas & Luce September Cup

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, torna il tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri al PalaGialdo di strada San Silvestro 35. In occasione della Sportello Gas & Luce September Cup, da giovedì 14 a domenica 17 settembre, sei squadre piemontesi pronte a partecipare ai prossimi campionati di Serie B Interregionale e Serie C si sfidano mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali.

L’appuntamento si preannuncia di livello assoluto: un grande occasione per tutti gli appassionati del chierese e non, per vedere da vicino alcune delle migliori realtà del panorama cestistico regionale.

La formula della manifestazione prevede due gironi da tre squadre ciascuno. Nel Girone Arancione, oltre ai padroni di casa di BEA Chieri, scendono la neopromossa in Serie B Collegno Basket e la giovanissima NoviPiù Campus, anche lei pronta a partecipare al prossimo campionato cadetto. Il Girone Nero è composto da Basket Club Serravalle e Junior Casale, anche loro al via della prossima B Interregionale, e PNC Basketball, favorita numero uno al salto di categoria nella prossima Serie C Piemontese.

Domenica, definita nei primi tre giorni la classifica dei gironi, andranno in scena le finali.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 14 settembre

– Ore 19, BEA Chieri vs Collegno Basket

– Ore 21, Serravalle Basket vs PNC Basketball

Venerdì 15 settembre

– Ore 19: Collegno Basket vs NoviPiù Campus

– Ore 21: BC Serravalle vs Junior Casale

Sabato 16 settembre

– Ore 18: Junior Casale vs PNC Basketball

– Ore 20: BEA Chieri vs NoviPiù Campus

Domenica 17 settembre

– Ore 15: Finale 5°-6° Posto

– Ore 17: Finale 3°-4° Posto

– Ore 19: Finale 1°-2° Posto

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietto partita singola: 5€ intero, 3€ ridotto.

Abbonamento 1 giorno (2 gare da giovedì a sabato, 3 gare domenica): 8€ intero, 5€ ridotto.

Abbonamento 4 giorni (9 partite in tutto): 20€.

Abbonamento speciale BEA (3 partite dei Leopardi): ingresso gratuito ai primi 100 tesserati che si registrano al form disponibile a breve su questa pagina, se accompagnati da un accompagnatore pagante (abbonamento a 10€).