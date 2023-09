Team Overall Tre Colli: Luca Cavallo al Giro della Toscana professionisti

C'è soddisfazione nell'enturage di Overall Tre Colli, come si suol dire "prove tecniche di trasmissione", e mercoledì Luca Cavallo sarà al via del Giro della Toscana con la maglia della formazione professionistica Green Project - Bardiani e replicherà giovedi alla Coppa Sabatini. Uno stage importante nella massima categoria con uno sguardo ad un contratto per il 2024.

Intanto è terminata la "campagna" di Puglia con un 12^ posto di Daniel Tommaso nell'ultima prova di Polignano a Mare e qualche foratura di troppo che hanno condizionato, nei precedenti giorni, la performance del Team. Prossimi impegni: sabato Medio Po e domenica doppio impegno, Freccia dei Vini e Piccola Sanremo.