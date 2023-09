Moto Club Alfieri impegnato tra Campionato Italiano Major ed Europeo di enduro

Settembre continua a essere caldissimo per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati senza sosta su vari fronti. In particolare questo weekend a Firenzuola (Firenze) gli Alfieri saranno impegnati nella penultima tappa del Campionato Italiano enduro Major. In griglia di partenza a rappresentare il moto club astigiano ci saranno Paolo Bertorello (Superveteran), Andrea Bugnone (Expert), Christian Natta (Expert), Luca Politanò (Expert), Pier Luigi Truffo (Ultraveteran), Mauro Vanara (Ultraveteran).

Il Campionato Europeo di enduro quest’anno si svolge su quattro prove: la tappa inaugurale era stata proprio in Italia, a Fabriano (AN) il 15/16 aprile scorsi, mentre la seconda trasferta era stata in Portogallo il 13/14 maggio. Il 15/16 luglio era stata la volta dell'Estonia a Paikuse per il terzo round. La prova finale, per cui è stata convocata anche Lazzarino del sodalizio astigiano, si svolgerà quindi a Kielce, in Polonia, il 16/17 settembre.

ANCHE IL MOTO CLUB ALFIERI A SPORT IN PIAZZA

Infine, lo staff del moto club Alfieri sarà impegnato questo weekend anche nell’atteso evento “Sport in piazza”, che tornerà in piazza Alfieri domenica 17 settembre, dalle 14.30 alle 18.30.

Anche il moto club Alfieri, guidato dal presidente Roberto “Bobo” Galati, sarà in piazza con uno stand dedicato, per far conoscere ai presenti il bellissimo mondo dell'enduro e non solo, ma tutte le specialità motoristiche.