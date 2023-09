Fulgor Basket e In Energy ancora insieme

InEnergy è una società di vendita di energia elettrica e gas naturale a famiglie ed imprese del VCO, che offre al mercato territoriale prodotti di sicura convenienza, attenti alla sostenibilità ambientale e alla soddisfazione del cliente, grazie ad un’offerta completamente green e a servizi di supporto alla clientela resi disponibili dai propri sportelli territoriali.

Angelo Nigro, presidente di Fulgor Basket, commenta così l’accordo raggiunto: «Avere al nostro fianco eccellenze del territorio come InEnergy accresce in noi il senso di responsabilità. I progetti del Club sono sempre più importanti, con una Serie B Nazionale, gli importanti recenti investimenti su Settore Giovanile e Settore Minibasket, ma anche la dedizione all’aspetto sociale e di inclusione all’interno del nostro territorio. Tutti questi elementi necessitano di risorse e sostegno, ringraziamo chi come l’AD Luca Cajelli di InEnergy crede in noi».

«Sono felice di poter rinnovare la partnership tra InEnergy e Fulgor Basket – il commento dell’Amministratore Delegato Luca Cajelli. La Paffoni è una società storica del nostro territorio, probabilmente la più importante e di maggior visibilità, militando anche in contesti di sport nazionale. Abbiamo vedute molto simili in termini di progettualità, entrambe crediamo nei giovani e nello sviluppo del territorio, a mio avviso elementi fondamentali che ci fanno credere nel progetto. Inoltre, ricordo che questo sarà un anno speciale per i colori rossoverdi: l’approdo al nuovo Palazzetto di Gravellona Toce rappresenta un evento molto importante, che genererà sicuramente nuovi stimoli e nuove opportunità, InEnergy vuole esserci».