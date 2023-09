Il successo del Camp di Baceno inaugura la stagione 2023-2024 della ValleBelbo Sport

La stagione agonistica non poteva iniziare in modo migliore.

Il gruppo dei cosiddetti “Categoria”, i ragazzi più grandi della squadra agonistica, hanno trascorso tre giorni in montagna all’insegna della preparazione atletica abbinata al divertimento: 32 i nuotatori coinvolti della ValleBelbo Sport e dell’Asti Nuoto, le due società astigiane che hanno dato vita a questa iniziativa congiunta. “Hanno davvero lavorato moltissimo - conferma Pino Palumbo, responsabile tecnico della ValleBelbo Sport che ha diretto i ragazzi insieme ad Adele Corapi, preparatrice atletica, Simona Cavallo e Federica Ferraris, presenti con il gruppo dei più giovani, e ai tecnici dell’Asti Nuoto Paolo Ruscello e Bruno Carelli - una tre giorni che, oltre a dare il via alla stagione, ha cementato il gruppo e trasmesso a tutti i partecipanti valori fondamentali che vanno oltre lo sport”.

La seconda parte del raduno, è stata dedicata a Esordienti e Propaganda, i più piccoli della squadra di nuoto: 68 in tutto i giovani nuotatori che hanno compiuto sfide e giochi appassionanti che gli hanno consentito di apprendere nuove abilità e aspetti educativi attraverso l’attività sportiva individuale e di squadra, in linea con le linee guida del progetto EduCamp del CONI. Proprio questi capisaldi condivisi con la massima istituzione sportiva italiana e con la delegazione provinciale coordinata da Lavinia Saracco, sempre coinvolta e presente alle nostre iniziative, hanno regalato ai giovani partecipanti la possibilità di migliorarsi e sperimentare oltre che ad apprendere una certa autonomia.

Ora l’attività è in svolgimento a pieno regime presso la piscina “Gianni Palumbo” del centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato: venerdì 15 settembre, in un incontro dedicato ad atleti e famiglie, la ValleBelbo Sport presenterà l’attività, il progetto e il calendario degli appuntamento della stagione appena inaugurata.