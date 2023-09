Cuneo Volley al via con i test match pre campionato dell'A2

La quarta settimana di preparazione atletica vede anche l’inizio degli allenamenti congiunti per capitan Botto e compagni.

Domenica 17 settembre alle ore 17.00 la prima in casa contro Santa Croce, mentre le trasferte saranno inaugurate già domani sera a Valenza contro la neo promossa in A3, Acqui Terme.



Durante tutti i Test match casalinghi verrà allestita la POSTAZIONE ABBONAMENTI all’interno del Palazzetto di Cuneo lato Bar per permettere a chi lo desidera di ricevere tutte le informazioni utili e scegliere la tipologia di abbonamento più adatta.

Resta ovviamente aperta la sottoscrizione degli abbonamenti online su Liveticket.



Trasferte importanti per i ragazzi di coach Matteo Battocchio, che si confronteranno anche con compagini di Superlega come Monza, Modena e Verona.

Vediamo nel dettaglio le date:

• Mercoledì 13 settembre – ore 19.30 – Acqui Terme (A3) – Palasport di Valenza

• Domenica 17 settembre - ore 17.00 – Santa Croce (A2) – Palasport di Cuneo

• Mercoledì 20 settembre – ore 19.45 – Savigliano (A3) – Palasport di Cuneo

• Sabato 23 settembre – ore 16.45 – Vero Volley Monza (Superlega) – Monza

• Mercoledì 27 settembre – ore 16.45 - Modena Volley (Superlega) – Modena

• Sabato 30 settembre – Acqui Terme (A3) – Palasport di Cuneo

• Giovedì 5 ottobre – Verona Volley (Superlega) – Verona

• Domenica 8 ottobre – Savigliano (A3) - Savigliano



Seguiranno aggiornamenti