Basket Torino: buon esordio in Supercoppa, battuta Cantù

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Sacchetti risponde con Berdini, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi e Young.

Si inizia subito ad un ritmo alto, parte bene la Reale Mutua trascinata da capitan De Vico, il quale si mette subito in ritmo e va a segno con tre triple su altrettanti tentativi. Cantù però non è da meno e risponde, tenendo il punteggio in equilibrio (14-14 a metà primo quarto). Cantù tenta un allungo sul finale del periodo: alla prima pausa il punteggio è di 20-25 per gli uomini di coach Sacchetti.

Con gli stop difensivi e con i punti di Poser e De Vico, Torino riporta in equilibrio il punteggio e poi trova anche il nuovo vantaggio sul 30-27 dopo quattro minuti di gioco nel secondo quarto. Cusin prende posizione sotto canestro e appoggia due punti, Ghirlanda lo segue con una tripla e la Reale Mutua trova il +8. Kennedy inchioda la schiacciata che vale il primo vantaggio in doppia cifra per la squadra gialloblù. Burns interrompe il parziale torinese, ma Kennedy trova di nuovo il canestro in fadeaway e De Vico continua ad essere preciso dall'arco. Una buona Torino chiude la prima metà di gara avanti 45-34.

Rientra bene in campo la Reale Mutua, incrementando il proprio massimo vantaggio fino al +16 (51-35) che costringe coach Sacchetti al timeout. Al rientro dalla sospensione, dopo un ulteriore tentativo di allungo torinese, Cantù inizia ad accorciare le distanze portandosi sul -11. Dopo un timeout di Ciani la Reale Mutua riprende ritmo partendo dalla difesa e trovando punti in transizione e in lunetta. ll terzo quarto si chiude sul 61-47 per i gialloblù.

Nell'ultimo quarto Cantù si riavvicina e Torino perde la doppia cifra di vantaggio (66-57 a 6' dalla fine). Pepe e Kennedy danno una scossa alla squadra gialloblù con giocate di talento. A due minuti dalla fine Vencato e Cusin mettono il punto esclamativo riportando Torino sul +16 (78-62). I gialloblù controllano fino alla fine e conquistano la vittoria: 78-67 il finale.

Coach Ciani: «Risultato positivo, ma sono ancora più contento perché abbiamo ritrovato la continuità di rendimento su entrambi i lati del campo. Era importante riprendere il nostro cammino in questa direzione, quindi siamo soddisfatti senza ombra di dubbio.»

REALE MUTUA TORINO 78

ACQUA S. BERNARDO CANTU' 67

Parziali (20-25, 25-9, 16-13, 17-20)

Torino: Kennedy 10, Thomas 7, Vencato 9, Ghirlanda 4, Schina 6, Fea NE, Poser 10, Osatwna NE, Loiacono NE, De Vico 14, Cusin 6, Pepe 12. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: Alessandro Iacozza, Marco Siragusa.

Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 13, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo NE, Meroni NE, Bucarelli 9, Burns 10, Young 10, Clerici NE, Cesana 3. Allenatore: Romeo Sacchetti. Assistenti: Devis Cagnardi, Tommaso Sacchetti.