Bertram Derthona: ottava edizione del Trofeo ‘Carlo Lovari’

Nuovo appuntamento della preseason della Bertram Derthona, impegnata venerdì 15 e sabato 16 settembre nell’ottava edizione del Trofeo ‘Carlo Lovari’ in programma al PalaTagliate di Lucca.

La formazione allenata da coach Ramondino sarà di scena nella prima semifinale di venerdì, in programma alle ore 18.30 contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Derthona Tv, il canale YouTube ufficiale della Società. Alle 21 è in programma la seconda semifinale, che vedrà opposte l’Umana Reyer Venezia e Pistoia Basket 2000.

Nella giornata di sabato 16, negli stessi orari, sono in programma le finali (3°-4° e 1°-2° posto del torneo). L’accesso al palazzetto è gratuito per gli Under 16, mentre il prezzo per la singola giornata è pari a 25 euro, con la possibilità di assistere a entrambe le gare. Al costo di 35 euro si potrà assistere a tutti e quattro gli incontri del ‘Lovari’. I biglietti sono acquistabili direttamente all’ingresso del PalaTagliate, la cui biglietteria aprirà alle ore 16.30 in entrambe le giornate.

Giunto all’ottava edizione, il Torneo ‘Carlo Lovari’ rappresenta una grande vetrina per il movimento cestistico ed è il principale evento organizzato dall’associazione Amici della Pallacanestro – Luca del Bono onlus. Come nelle precedenti occasioni, l’intero ricavato dell’evento verrà devoluto in progetti di beneficenza legati alla promozione e allo sviluppo della pallacanestro.

Per la Bertram Derthona si tratta del penultimo impegno di precampionato, prima della gara contro il Baskonia in programma martedì 19 settembre.