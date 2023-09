A Carmagnola una domenica eccezionale di sport con la Festa dello Sport e la StraCarmagnola

LA FESTA DELLO SPORT Dalle ore 15.30 alle ore 19 il centro cittadino verrà invaso da ben 27 associazioni sportive locali che proporranno lungo via Valobra ed in piazza Manzoni la propria attività nell’ambito della quarta edizione della “Festa dello Sport”.

Le attività acquatiche, a cura della Rari Nantes Torino ssd, sono previste presso la piscina comunale di Corso Roma, dalle ore 10 alle ore 13 con il seguente programma: dalle 10 alle 11 prove di pallanuoto e sincronizzato; dalle 11 alle 12 prove di acquaticità (3-5 anni) e scuola nuoto bambini (6-13 anni); dalle 12 alle 13 fitness in acqua. Per le prove in piscina è necessario prenotare alcuni giorni prima al numero 01119220992 o per email a carmagnola@rarinantestorino.com.

Inoltre, presso le palestre di Carmasport, in corso Roma 24, sono in programma prove di fitness e di body building dalle ore 08 alle ore 14. Il programma della manifestazione, con le associazioni partecipanti e le relative attività sportive, è reperibile sul sito del Comune di Carmagnola.

STRACARMAGNOLA

La StraCarmagnola è una manifestazione ludico-motoria di corsa e/o e camminata non agonistica aperta a tutti con due distanze previste – di 5 e 10 km – che si snodano interamente nell’area urbana.

L’organizzazione è a cura della ASD Carmaeventi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carmagnola ed il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

L’apertura del Village per l’accoglienza degli iscritti di fronte al Centro Sportivo Carmasport di Corso Roma 24 è in programma dalle ore 8 alle ore 9.

Alle ore 9:30 partirà la gara di 10 km e alle ore 11 la gara di 5 km.

Le quote di partecipazione sono di 10 euro per ogni adulto, 5 euro per i minori dai 6 ai 12 anni e gratuita per i bambini fino a 5 anni, ammessi solo per la gara di 5 km.