Oleggio Junior Basket: il minibasket anche a Bellinzago

Continuare a crescere e individuare nuovi spazi in modo che le famiglie e i bambini possano avere a disposizione più servizi possibile. L’Oleggio Junior Basket comunica ufficialmente la sua presenza anche nella vicina Bellinzago Novarese, grazie alla grande disponibilità dell’amministrazione e alla sinergia con gli insegnanti delle scuole. Quello che inizia è il terzo anno di presenza in città, per la prima volta con un aumento di spazi e di ore.

Si tratta inoltre di un’importante unità di intenti fra Comune e società Oleggio Basketball: allargare gli orizzonti significa valorizzare ancor di più ogni giorno il progetto Magic Shark volto a coinvolgere sempre più giovani del territorio nell’ambizioso progetto biancorosso di serie B.

«Siamo molto contenti ovviamente di poter ampliare il nostro progetto su Bellinzago, - dicono il direttore generale Andrea Annese e il responsabile tecnico del settore minibasket Andrea Prato - avendo avuto a disposizione dal Comune un giorno in più di allenamento potremo consentire alle famiglie di bambine e bambini di Bellinzago di potersi allenare nella propria città senza doversi spostare. Un grazie all’amministrazione nelle figure del sindaco Fabio Sponghini e dell’assessore Matteo Bagnati che si sono dimostrati sensibili al problema offrendo così un miglior servizio alle famiglie e un grazie speciale anche alle insegnanti delle scuole con cui collaboriamo e dove promuoviamo lo sport più bello del mondo. Partiamo con i corsi, - chiudono - le sorprese per i nostri Squaletti non finiscono qui, a breve daremo altre interessanti novità».

Il calendario

Lunedì: dalle 16.30 alle 17.15 annate 2015/16/17; dalle 17.15 alle 18 annate 2012/13/14 (palestra scuole elementari)

Mercoledì: dalle 16.30 alle 18 annate 2015/16/17; dalle 18 alle 19.30 2012/13/14: dalle 19.30-20 allenamenti individuali (palestra scuole medie)