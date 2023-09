La Fulgor Basket cede contro Brianza Casa Basket

Dopo una partita vera e vibrante, fatta di alti e bassi, la Paffoni Fulgor Basket cede al cospetto di Brianza Casa Basket sul punteggio di 77-72. I rossoverdi toccano la doppia-cifra di vantaggio ma, nel finale, vengono meno le energie, mentre i padroni di casa guadagnano progressivamente fiducia chiudendo con una vittoria che, per la formula della Supercoppa, non basta al passaggio del turno dei brianzoli.

Partita a strappi fin da subito: al 2-11 iniziale per Balanzoni e compagni a cui segue un break di 12 a 4 per i padroni di casa, che dopo un quarto sono a contatto, sul -1. Fazioli e Chinellato suonano la carica, ma alla pausa lunga sono i biancoverdi a condurre nel punteggio sul 39 a 35. Terzo quarto devastante della Fulgor e di Riccardo “Thor” Chinellato: la Paffoni tocca il massimo vantaggio sul +11, ma Brianza Casa Basket mostra coraggio e sfrontatezza, andando ad accorciare sino al -7 a 10’ dal termine. Nell’ultima frazione la Fulgor cala di intensità e lucidità, in attacco la palla circola con meno fluidità e i brianzoli cavalcano le giocate in transizione fino al 77-72 che sancisce la vittoria di BCB.

Finisce l’avventura in Supercoppa della Fulgor, che potrà concentrarsi sulla preparazione al campionato 2023-2024: si inizia il primo week end di ottobre a Crema.

Queste le parole nel post partita di coach Ugo Ducarello: «Sicuramente c’è stata un’importante differenza di energia che ha fatto la differenza. Non solo, anche l’aspetto fisico ha inciso: loro sono stati reattivi, noi molto meno. Dopo ogni partita c’è una lezione da portare a casa, quella di oggi è che tutte le gare vanno giocate sempre con la massima energia, dall’inizio alla fine, altrimenti il rischio è che gli avversari acquisiscano fiducia, e così è stato. Ora si resetta, si recuperano le energie e da domani si riparte per continuare a migliorarci».

Lissone Interni Brianza Casa Basket 77

Paffoni Fulgor Omegna 72

Parziali (14-15, 25-20, 15-26, 23-11)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Matteo Galassi 12 (3/6, 2/6), Luca Fabiani 12 (2/2, 0/0), Alessandro Ceparano 11 (3/5, 0/4), Tommaso Lanzi 10 (2/4, 1/3), Augustin Caffaro 10 (3/4, 0/1), Alessandro Naoni10 (3/4, 1/3), Andrea Loro 7 (1/4, 1/5), Nikola Nonkovic 5 (1/2, 1/5), Leonardo Valesin 0 (0/1, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 42 11 + 31 (Augustin Caffaro 8) – Assist: 13 (Alessandro Ceparano 3).

Paffoni Fulgor Omegna: Riccardo Chinellato 24 (4/8, 3/5), Filippo Fazioli 10 (2/2, 2/4), Jacopo Balanzoni 8 (3/8, 0/0), Zan Kosic 6 (0/2, 2/8), Patrick Baldassare 6 (1/2, 0/1), Marco Torgano 5 (1/4, 1/2), Andrea Picarelli 4 (2/5, 0/6), Francesco Gravaghi 4 (1/3, 0/3), Mattia Coltro 3 (0/0, 1/2), Manuele Solaroli 2 (0/2, 0/2), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0).