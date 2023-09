Reale Mutua Torino: prossimo test contro Novipiù Monferrato Basket

Dopo il buon esordio al Pala Gianni Asti contro Cantù, per la Reale Mutua Torino è tempo di concentrarsi sul prossimo appuntamento della fase a gironi della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West: domani, venerdì 15 settembre alle ore 20.30, gli uomini di coach Ciani scenderanno in campo al PalaEnergica "Paolo Ferraris" di Casale Monferrato, per affrontare la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Di Bella.

LE PAROLE DI COACH CIANI

«Sarà una partita in cui il risultato riveste evidentemente una certa importanza, perché c'è in palio il passaggio del turno di una competizione ufficiale» dichiara coach Franco Ciani alla vigilia dell'incontro. «Il nostro primo obiettivo è provare a passare il turno e accedere ai quarti di finale. Però come diciamo sempre, bisogna considerare queste partite come tappe di avvicinamento alla condizione ottimale da mostrare in campionato, quindi dobbiamo viverle come opportunità per fare passi in avanti. Inoltre l'atipicità della composizione del roster di Monferrato ci imporrà letture tattiche particolari, quindi sarà un buon test per allenare la nostra capacità di interpretare al meglio e riadattare nel giro di pochi giorni il piano tattico di una gara».

GLI AVVERSARI

Sono tante le novità nell'organico della Novipiù Monferrato Basket rispetto all'ultima stagione che si è conclusa con la salvezza del club rossoblù ai playout. A partire proprio dalla guida tecnica che è stata affidata a Fabio Di Bella. A sua disposizione un roster tendenzialmente giovane, anche se non manca l'esperienza. A dividersi i minuti nel ruolo di playmaker ci sono i due giovani registi Andrea Calzavara e Tommy Pianegonda. Nella posizione di guardia, C.J. Kelly ha già mostrato le sue qualità realizzative all'esordio in Supercoppa, mettendo a referto 26 punti contro Cantù. Per completare il duo americano, alla freschezza di Kelly (rookie) il club rossoblù ha affiancato l'esperienza di Dalton Pepper, veterano di diverse stagioni in Serie A2. Un altro giocatore esperto che quest'anno veste la maglia della Novipiù è il tiratore italo-argentino Agustin Fabi. Sotto canestro, confermati capitan Niccolò Martinoni e il nazionale estone Karl Poom. In uscita dalla panchina, ecco Dario Zucca, Tommaso Fantoma e Nicolò Castellino.

SUPERCOPPA LNP, GIRONE A: LA SITUAZIONE VERSO I QUARTI DI FINALE

Dopo aver battuto Cantù all'esordio, un'eventuale vittoria contro Monferrato significherebbe per Torino l'accesso ai quarti di finale. In caso di sconfitta, la Supercoppa per Torino si chiuderebbe ai gironi.

CLASSIFICA

1. Torino* 1-0 (differenza punti: +11)

2. Cantù 1-1 (differenza punti: +13)

3. Monferrato* 0-1 (differenza punti: -24)

*Una partita in meno