Primo torneo internazionale di Walking Football “Memorial Piero Mangolini 2023”

A Caselle Torinese, presso il C’Entro Sport e Momenti di via delle Cartiere, in questo fine settimana (sabato 16 settembre dalle ore 14 e poi domenica mattina 17 settembre dalle ore 10 con le fasi finali e a seguire le premiazioni) si disputerà il primo torneo internazionale di Walking Football (calcio camminato) “Memorial Piero Mangolini 2023”.

Una splendida persona il “Pierino”, prima di tutto come uomo e poi come giocatore e allenatore e nel suo ricordo, la società Torino Walking Football A.S.D. ha organizzato questo evento prestigioso riservato alla categoria Over 60, gironi all’italiana, ospitando anche l’Arsenal di Londra e gli ungheresi del Ferencvàrosi oltre a compagini di livello nazionale come il Novara, la Pro Vercelli, il Biella, Casale e Alessandria, il Borgomanero e naturalmente la formazione del Torino del presidente Maurizio Santomauro e del dirigente Giovanni Noveri.