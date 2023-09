Novipiù Monferrato Basket, primo impegno casalingo contro Torino

Primo impegno casalingo ufficiale per la Novipiù Monferrato Basket targata Fabio Di Bella, venerdì 15 settembre alle ore 20.30 nel secondo turno di Supercoppa LNP 2023 Old Wild West contro la Reale Mutua Torino, al PalaEnergica Paolo Ferraris.

I rossoblu ripartono dalla sconfitta di Cantù e vogliono ben figurare nella prima uscita davanti al proprio pubblico, l'avversario sarà di quelli tosti, la squadra di coach Franco Ciani ha infatti superato in settimana proprio i canturini per 78-67. La Reale Mutua ha confermato buona parte del roster che la passata stagione è arrivato in finale playoff contro Pistoia: i play Luca Vencato e Matteo Schina, la guardia Simone Pepe, il centro Federico Poser e capitan Niccolò De Vico. I nuovi innesti sono i due americani, Keondre Kennedy guardia che alla prima uscita ha messo a referto 10 punti e l'ala forte Donte Thomas, già visto in Serie A con la canotta di Cantù. In estate è arrivato anche il centro Marco Cusin, ex azzurro con grandissima esperienza e l'ex di turno Matteo Ghirlanda, ala romana classe 2001 reduce da due stagioni con la canotta della Novipiù e arrivato pochi mesi fa all'ombra della mole.

I ragazzi di coach Fabio Di Bella hanno continuato il loro percorso di preparazione precampionato con tanto lavoro fisico, oltre che le classiche sedute di basket. Capitan Martinoni sta recuperando dal fastidio muscolare ed il suo minutaggio sarà valutato il giorno della gara, discorso simile per Tommy Pianegonda che ha accusato un sovraccarico muscolare e potrebbe essere tenuto preventivamente a riposto. Il resto della squadra sarà a disposizione del coach.

Continua la campagna abbonamenti "Yes, Again" che questa settimana dopo la presentazione della squadra in piazza Mazzini ha superato quota 500 tessere, anche venerdì sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento prima della palla a due e si ricorda che la gara di Supercoppa contro Torino è compresa nell'abbonamento.

INFO BIGLIETTERIA

Per la gara di Supercoppa, compresa per chi ha già sottoscritto l'abbonamento, sono previste due fasce di prezzo: 5€ tribuna e 10€ parterre. Sarà possibile acquistare i biglietti sul portale Ticketmaster oppure alla biglietteria del PalaEnergica Paolo Ferraris a partire dalle ore 18.30 del giorno della gara.