Seconda edizione del Trofeo Giovanni Nasi & Diasorin

Il 15 e 16 settembre 2023 torna Il Trofeo Giovanni Nasi & DiaSorin a La Mandria (Fiano, TO), con la partecipazione di più di 57 atleti provenienti da tutto il mondo (Italia, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Israele, Belgio, Cile, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Turchia, Germania, Slovacchia e Giappone), diventando così uno dei tornei del circuito EDGA (European Disabled Golfers Association) con il maggior numero di partecipanti, tra cui Manuel de Los Santos , che è stato il primo golfista con disabilità ad essere stato invitato a giocare in eventi organizzati dall’European Tour e dal Golf Australia, aprendo la porta a molti altri golfisti con disabilità.

«Sono felice ed emozionata per questa nuova edizione, che esprime e racconta tutta la forza che lo sport aggiunge ai valori di inclusività, qualità di vita, forza e salute, cose in cui credo fortemente, rendendo questi due giorni una competizione che incoraggia a cercare un sereno e reale benessere psico fisico», così Tiziana Nasi, organizzatrice del Trofeo e Vice Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. «L’edizione 2022 è stato un successo, e lo sarà sicuramente anche quella del 2023. Ringrazio Diasorin per essere sempre al nostro fianco con convinzione in questa bellissima avventura».