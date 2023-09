Bertram Derthona: insieme ai Leoni nella gara di Supercoppa

Il primo appuntamento ufficiale della stagione della Bertram Derthona, la Final Four di Supercoppa 2023, si avvicina. Sabato 23 settembre, al PalaLeonessa A2A di Brescia, i Leoni sfideranno la Germani Brescia nella seconda semifinale della giornata. La partita è in programma alle ore 20.45.

La Società, per tutti i tifosi che vorranno seguire la trasferta, mette a disposizione il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata, al costo di 20 euro, a cui servirà aggiungere i 10 euro del prezzo del biglietto per assistere alla partita.

La partenza, che sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 9 di giovedì 21 settembre, avverrà alle ore 17.45 di sabato 23 settembre dal piazzale antistante il PalaCamagna.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure telefonare al numero 333 6501456.

Viviamo insieme il primo impegno ufficiale della stagione, la Frecciarossa Supercoppa 2023!