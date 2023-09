Agil Igor Volley: Serie D, inizia la Coppa Piemonte

Sei partite di test per preparasi al meglio in vista dei campionati. Inizia domani, sabato 16 settembre, la Coppa Piemonte (serie D e C) per la serie D/U16 Regionale targata Agil Igor Volley. Le Igorine di Valeria Alberti saranno impegnate a Verbania per giocare contro le padrone di casa alle 15 e poi alle 16.30 contro Issa Novara.

Il calendario prevede in tutto sei partite divise in tre giornate di concentramenti. Per le Igorine ci sarà poi la tappa di casa sabato 23 settembre per la seconda giornata con la sfida alle 15 contro Asti e alle 18 contro Ovada e poi a Novara sabato 30 la terza giornata per giocare contro San Rocco alle 15 e Vercelli alle 16.30.

Le parole dell’allenatrice: «In queste prime tre settimane di lavoro abbiamo lavorato molto bene gettando le prime basi, - dice Alberti - mi piace molto questa formula della Coppa che ci consente di metterci alla prova in modo attendibile dato che affrontiamo avversarie di D, ma anche di una certa caratura in C come la nostra prima avversaria Verbania. Sabato sarà un test per capire da dove ripartire poi lunedì in palestra con il lavoro. Le ragazze fremono per fare bene, sono le prime a desiderare che sia subito tutto perfetto, ma sappiamo bene che ci servono tempo e pazienza e anche fiducia, che io ho totale nei loro confronti».