Biella Rugby: Francesco Mondin invitato al primo raduno dellla Nazionale U20

Il giovane terza linea gialloverde Francesco Mondin è stato convocato al raduno di inizio stagione della Nazionale Under 20 che si terrà a Parma dal 17 al 19 settembre sotto la guida dei tecnici Mattia Dolcetto e Roberto Santamaria. Trenta in totale i giocatori convocati al raduno, tutti classe 2004 e 2005 con il comune obiettivo di organizzare al meglio la prossima stagione internazionale, a poco più di due mesi dal Mondiale di categoria giocato in Sudafrica.

Alberto Benettin a proposito dell’invito ricevuto del suo giocatore: «Dopo questo invito, l’augurio che rivolgo a Francesco è quello di strapparne un altro per qualche partita con la Nazionale! Certo, questa convocazione ci rende molto felici ed orgogliosi. Lui viene da una stagione molto positiva: ha giocato praticamente tutte le partite di Serie A da titolare. Un minutaggio altissimo e le sue performance gli sono valse le attenzioni di quanti impegnati nella selezione dei migliori giovani talenti nazionali».

Francesco Mondin è stato un atleta del Centro di Formazione Permanente Fir di Milano.