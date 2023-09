Bertram Derthona in finale al Trofeo Lovari

Finale conquistata all’ottava edizione del Trofeo Lovari per la Bertram Derthona, che nella prima semifinale comanda nel punteggio sin dalle prime battute contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro, resistendo ai tentativi di rimonta avversari. Domani, alle 21 al PalaTagliate di Lucca, sfida contro la vincente tra Umana Reyer Venezia e la neo promossa Pistoia Basket.

Avvio di gara ad alto ritmo per entrambe le squadre, che trovano buone soluzioni offensive. I Leoni, poi, trascinati dalle triple di Baldasso, raggiungono la doppia cifra di vantaggio (26-14). Nel secondo quarto arriva la reazione di Pesaro che prova a ribaltare il parziale negativo e a ridurre il gap con le giocate di Tambone. Il Derthona si adegua, sfrutta la difesa aggressiva per trovare facili soluzioni in contropiede e chiude il primo tempo in vantaggio 38-27.

Al rientro dagli spogliatoi, il ritmo cala su entrambe le metà campo e le formazioni faticano a trovare la via del canestro per quasi 5 minuti. La Bertram è imprecisa ma Pesaro non ne approfitta e rimane a distanza (42-51) alla terza sirena.

Nell'ultimo quarto, la squadra allenata da Buscaglia torna più volte a contatto, grazie ad alcune iniziative di talento, ma i bianconeri mantengono il comando nel punteggio e, con freddezza e giocate di esperienza, si impongono per 61-68.

Bertram Derthona 68

Carpegna Prosciutto Pesato 61

Parziali (26-14, 38-27; 51-42)

Derthona: Zerini, Dowe 7, Candi 2, Tavernelli 3, Errica ne, Baldasso 15, Basile ne, Daum 5, Obasohan 6, Weems 13, Thomas 9, Radosevic 8. All. Ramondino.

Pesaro: McCallum 9, Bamforth ne, Bluiett 5, Visconti 3, Ford 7, Maretto, Tambone 22, Mazzola 4, Stazzonelli, Fainke ne, Schilling ne, Totè 8. All. Buscaglia.