Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e il torneo internazionale "Una squadra per il sorriso"

Un anno fa fu la WEVZA Cup, porta d’ingresso per la partecipazione alla CEV Challenge Cup culminata il 22 marzo nella conquista del trofeo a Timisoara.

Quest’anno la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già qualificata alla Coppa CEV, ma il precampionato delle biancoblù prevede lo stesso la disputa di un torneo internazionale al PalaFenera. Si tratta di “Una squadra per il sorriso”, quadrangolare che oltre a offrire uno spettacolo pallavolistico di alto livello ha nella sua ragione d’essere importanti finalità benefiche.

“Una squadra per il sorriso” si giocherà al PalaFenera venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre.

Insieme alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vi parteciperanno le cugine della Wash4green Pinerolo, prossime alla loro seconda stagione in A1; lo Stoccarda, campione di Germania in carica; e il Mulhouse vicecampione di Francia.

Le partite in programma sono quattro.

Venerdì 29 settembre si giocheranno Pinerolo-Stoccarda (ore 17,30) e Chieri-Mulhouse (ore 20,30).

Domenica 1 ottobre a partire dalle ore 15 andranno in scena le due finali, quella per il 3° posto e a seguire quella per il trofeo. L’ingresso è a offerta libera.

Tutto il ricavato andrà a favore di OSPEDALI DIPINTI per colorare il reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Chieri. Fra qualche giorno ne parleremo in modo più approfondito, andando alla scoperta di questo splendido progetto che Silvio Irilli porta avanti in tutta Italia da una decina d’anni.