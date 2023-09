Prova a giocare a pallavolo con il Cuneo Volley!

La pallavolo è sempre più uno sport riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, sia per i valori di squadra che trasmette, sia per i risultati che gli azzurri stanno collezionando in bacheca a livello mondiale.

A Cuneo questa passione per il volley è ben radicata, e il Cuneo Volley ogni anno apre le porte a nuovi giovani con la voglia di avvicinarsi a questo sport, a questa disciplina olimpica per una formazione personale e sportiva. Un ottimo modo per sentirsi parte di una squadra, farsi nuovi amici e imparare divertendosi.



Come scoprire se la pallavolo ti piace ed è proprio lo sport che fa per te?