Aurora e Eurogymnica ?Insieme per lasciare il Segno nello Sport

Aurora ed Eurogymnica Torino, due realtà del territorio torinese, lasciano il Segno dando vita ad una collaborazione che vede l’azienda produttrice di penne sponsor dell’Associazione di Ginnastica Ritmica per la stagione 2023- 2024 ed altre a venire.

Fune, cerchio, palla, clavette e nastro sono gli attrezzi di uno sport tutto al femminile come la ginnastica ritmica, una disciplina entusiasmante ma rigorosa che veicola valori importanti e condivisi anche dall’azienda Aurora: lavoro, rispetto, impegno e famiglia, accompagnano infatti le atlete di ogni età nel proprio percorso di crescita sportiva e personale, forgiando e formando atlete e cittadine responsabili.

Quella di Aurora e dell’Eurogymnica Torino è una storia accomunata dalla passione e dalla determinazione nel proprio lavoro, che valorizza il legame con il territorio pur mantenendo sempre lo sguardo proiettato verso il futuro. Bellezza, grazia, eleganza, tecnica, spirito di squadra sono i valori fondanti della ginnastica ritmica che troviamo anche nella storia, nei prodotti e nella cultura imprenditoriale di Aurora Penne.

Oggi l’Eurogymnica Torino è una società sportiva d’eccellenza nazionale, che vanta un ricco palmares, sia nel settore promozionale che in quello agonistico. Unica squadra piemontese a militare nel Campionato Nazionale di serie A1, l’Eurogymnica Torino è attualmente quinta in Italia: una squadra giovanissima, interamente cresciuta nel “vivaio” dei giovani talenti su cui la dirigenza investe da molti anni.

Inclusione, sport e sostegno al territorio, sono alcuni fra i pilastri fondamentali dell’attività di Eurogymnica Torino, che si inseriscono pienamente nello spirito del brand torinese Aurora. Due realtà leader nel loro settore insieme per Scrivere una Storia coronata di successi. Aurora ed Eurogymnica Torino celebreranno inoltre l’inizio della loro collaborazione con una performance delle ginnaste all’interno degli spazi del Museo Officina della Scrittura e della Manifattura Aurora.

Aurora Penne

L'azienda nata a Torino nel 1919 è guidata oggi dalla quarta generazione della Famiglia Verona, coinvolta nel mondo della scrittura da oltre due secoli e rappresentata da Cesare Verona, Presidente e Amministratore Delegato. Aurora Penne è l'unica azienda del settore della scrittura 100% Made in Italy. All'interno della manifattura torinese la produzione, che si snoda su una superficie di 10.000 mq, include strumenti di scrittura di differenti tipologie, roller, penne a sfera, e soprattutto penne stilografiche, compresa la realizzazione interna del pennino in acciaio o oro che si fregia dell'antico punzone 5TO.

Gli strumenti di scrittura Aurora sono creazioni la cui bellezza trova eco nella perfezione meccanica; nascono da una passione che si tramanda da oltre 100 anni e che prende forma grazie alle abilità dei maestri artigiani e delle tecnologie più innovative attualmente a disposizione.

La manifattura indipendente permette un controllo della qualità, dal design alla produzione, garantendo al brand una totale autonomia in termini creativi con una costante tensione all'eccellenza. Aurora firma anche collezioni di orologi e di accessori di pelletteria di grande pregio.

Numerosi illustri designers hanno collaborato alla creazione di penne, tra cui Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Giorgetto Giugiaro, Giampiero Bodino. Tra le penne più iconiche: 88, Optima, Ipsilon, Hastil e Thesi.

Nel contesto dell'area produttiva dell'Azienda sorgono Officina della Scrittura, museo e fondazione di Famiglia, ed un Ristorante aperto al pubblico.

Aurora è distribuita in 50 paesi nel mondo, ed esprime un fatturato indirizzato per circa il 25% in Italia e per il 75% all’estero. Aurora in Italia, oltre ad una boutique monomarca a Roma in via del Babuino 12 e a Milano in Via San Pietro all’Orto 17, è presente anche in circa 200 concessionari.

Ufficio Marketing: marketing@aurorapen.it - aurora@aurorapen.it

A.S.D. Eurogymica

Leader in Piemonte e tra le migliori società italiane, l’A.S.D. Eurogymnica Torino promuove la gin-nastica ritmica sia a livello promozionale che altamente agonistico. Nata nel 1987 a Torino, nel popolare quartiere di Barriera di Milano e nella città che ha visto gli albori di questa disciplina sportiva in forte ascesa ed in continua evoluzione, l’A.S.D. Eurogymnica Torino rappresenta oggi un punto di riferimento nella nostra regione.

Affiliata ininterrottamente alla Federazione Ginnastica d’Italia dal 1988, in questi ultimi ?due decenni la società ha ottenuto importanti risultati (43 Titoli Italiani, 15 anni di militanza nel Campionato di Serie A) e riconoscimenti a livello nazionale, e - grazie ad uno staff tecnico di prestigio e a un gruppo di ginnaste di talento - vanta il prestigioso riconoscimento di “POLO TECNICO SOCIETARIO FGI“.

Dal 2014, grazie al progetto HDemia, Eurogymnica Torino permette alle ginnaste di allenarsi nell'arco di tutta la giornata ma sostiene anche la formazione scolastica delle proprie atlete più talentuose, of-frendo alle famiglie un servizio di tutoring scolastico. così da permettere alle ginnaste di conciliare al meglio obiettivi formativi e sportivi.

Dal 2022 ha attivato una sezione di Twirling. Eurogymnica Torino, supportata da tanti volontari, si occupa inoltre con grande successo anche dell’organizzazione di molteplici manifestazioni sportive - di carattere internazionale, nazionale e re-gionale - per conto della Federazione Ginnastica d’Italia, tra cui le Final Six del Campionato Nazionale di serie A e B, assegnate ogni anno – fin dal 2020 - al club torinese.