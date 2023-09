Domani parte la PreSeason della TecnoEngineering Libertas Moncalieri

Alle 18 la prima palla a due della stagione: al PalaEinaudi arriva infatti la Pallacanestro Femminile Broni 93, vecchia conoscenza delle Lunette sia in A1 che in A2. Una sfida che si preannuncia già avvincente e soprattutto ricca di tifosi ospiti sugli spagli.

Il prossimo weekend invece le gialloblù di coach Terzolo saranno impegnate al Memorial Stefano Moretti ospitato da Basket Sanga Milano insieme a Castelnuovo, Baden 1958 e ovviamente le padrone di casa che quest’anno disputeranno il campionato di A1. Ultimo impegno prestagionale a Venaria, con un Torneo a quattro squadre insieme a Pino Torinese, Giussano e Basket Cuneo.

Tre weekend di test match in vista dell’esordio in campionato in programma sabato 7 ottobre al PalaEinaudi alle 20:30 contro Basket Use Empoli. Tutti gli impegni casalinghi saranno ad accesso gratuito.

Per la stampa è gradita comunicazione per la partecipazione all’indirizzo press@moncalieribasketball.com.