Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona - Finale Trofeo 'Carlo Lovari'

Vittoria di prestigio nella preseason per la Bertram Derthona, che si iscrive all’albo d’oro del Trofeo ‘Carlo Lovari’ vincendo l’ottava edizione. Nel remake della finale del torneo dello scorso anno, la squadra allenata da Ramondino mette in mostra brillantezza offensiva per larghi tratti dell’incontro (trascinata da Baldasso e Candi che scavano il break decisivo nella seconda frazione) e presenza difensiva, contro un’avversaria di alto livello come Venezia. Le due formazioni, ancora prive dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali alla FIBA World Cup, si ritroveranno opposte domenica 1° ottobre al Taliercio nella giornata inaugurale della Serie A 2023/24. La Bertram chiuderà i propri impegni di preseason con l’appuntamnto di lusso di martedì 19 settembre a Vitoria contro il Baskonia, prima della semifinale di Supercoppa (sabato 23 settembre ore 20.45) contro la Germani Brescia.

Primo periodo di alto ritmo e buone soluzioni offensive nella finale dell’ottava edizione del Trofeo ‘Carlo Lovari’: la Bertram comanda nel punteggio per la quasi interezza e chiude avanti 21-24. Con le folate offensive di Candi e Baldasso e una grande presenza difensiva, la squadra allenata da Ramondino raggiunge la doppia cifra di vantaggio (27-37) a metà seconda frazione. Il momento favorevole ai bianconeri perdura sino all’intervallo, grazie alla fluidità offensiva: la tripla di Obasohan fissa il parziale sul 39-53 del 20’.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram – mostrando buone trame offensive e attenzione in difesa – mantiene il comando delle operazioni e respinge tutti i tentativi di rientro avversari: al 30’ Leoni avanti 66-77. Nell’ultimo quarto, la formazione allenata da Spahija prova più volte a riavvicinarsi nel punteggio, ma i bianconeri, con lucidità, trovano le realizzazioni che permettono di conservare il margine accumulato nei minuti precedenti. Nel finale il Derthona dilata ulteriormente il gap fino al 79-93 finale.

Umana Reyer Venezia 79

Bertram Derthona 93

Parziali (21-24, 39-53, 66-77)

Tabellini:

Venezia: Tessitori 13, Brown 10, Gattel ne, O’ Connell 9, Casarin 3, Tucker 19, Janelidze, De Nicolao 6, Simms 11, Parks 6, Brooks 2, Vanin ne. All. Spahija

Derthona: Zerini 3, Dowe 8, Candi 16, Tavernelli 2, Errica ne, Baldasso 24, Basile ne, Daum 9, Obasohan 8, Weems 11, Thomas 6, Radoševi? 6. All. Ramondino