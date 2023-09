Quarti di Supercoppa LNP, sarà Torino-Treviglio

Sono stati ufficialmente definiti i quarti di finale della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West. La Reale Mutua Torino, dopo aver vinto il girone A, affronterà Treviglio martedì 19 settembre alle ore 20.30. In qualità di testa di serie, Torino si è aggiudicata il diritto di giocare il quarto di finale di fronte al proprio pubblico al Pala Gianni Asti.

I quarti di finale si giocheranno in gara unica: in palio il pass per le Final Four che si terranno a Montecatini Terme il 23 e 24 settembre.

I biglietti per la partita sono disponibili ora online sul sito Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti presso il Pala Gianni Asti domani (lunedì 18 settembre) dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e martedì dalle ore 18.30 fino a inizio partita.

PREZZI

Parterre Nero: Intero € 20, Ridotto* € 10

Tribuna Gialla: Intero € 15, Ridotto* € 7,50

Distinti Blu: Intero € 12, Ridotto* € 6

Curve: Intero € 10, Ridotto* € 5

*Ridotto: abbonati Basket Torino - Under 25 - Over 65

Il settore courtside non è acquistabile liberamente. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci all'indirizzo info@baskettorino.it.

Per informazioni sugli accrediti stampa si prega di contattare l'ufficio stampa alla mail nicola.lupo@baskettorino.it.