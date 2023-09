Agil Igor Volley: buoni spunti per le Igorine dalla prima giornata di Coppa Piemonte

Una vittoria e una sconfitta. È questo il finale della prima giornata di Coppa Piemonte per le Igorine di serie D/U16 Regionale. L’esordio è stato con Verbania, la padrona di casa di serie C di alta caratura (finale 3-0 per le avversarie), con Issa Novara, pari categoria, una bella vittoria 2-1.

Il calendario ora prevede la tappa di casa sabato 23 settembre per la seconda giornata con la sfida alle 15 contro Asti e alle 18 contro Ovada e poi a Novara sabato 30 la terza giornata per giocare contro San Rocco alle 15 e Vercelli alle 16.30.

L’allenatrice Valeria Alberti: «Sapevamo che sarebbe stato difficile con Verbania e infatti è stata una partita in ombra; la seconda è andata molto meglio, si sono viste cose positive e molte altre su cui dobbiamo continuare a lavorare, è bello che i margini di crescita sono tanti».