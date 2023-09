TecnoEngineering Libertas Moncalieri: esordio amaro per le Lunette

Avvio complicato per la TecnoEngineering che inizialmente soffre la fisicità delle avversarie e fatica a trovare il fondo delle retina. Per più di un quarto d’ora di gioco la musica non cambia, ma sul finire del secondo parziale le Lunette tornano in scia grazie a un paio di giocate firmate Giordano e al gran lavoro difensivo di tutta la squadra. All’intervallo il tabellone dice 29-17 per Broni.

Al rientro in campo però Broni continua a fare canestro con facilità, ritrovando rapidamente il +20 dopo quattro minuti. Un gioco da 3 punti di Jakpa alla boa del terzo quarto riaccende spalti e panchina gialloblù, ma le lombarde rispondono colpo su colpo. Ultimo periodo avvincente e combattuto, con Salvini che d'esperienza tiene le redini della TecnoEngineering. La partita si chiude sul 56-36 per Broni.

Per coach Terzolo comunque buona la prima: la squadra è giovane, “bisogna conoscersi“ ma si vede già dai primi possessi grande voglia di fare in entrambe le metà campo da parte tutte le giocatrici. Il prossimo weekend al Memorial Stefano Moretti le Lunette avranno modo di rimettersi in gioco.

TecnoEngineering Libertas Moncalieri 36

PF Broni 56

TecnoEngineering Libertas Moncalieri: Cordola 3, Giordano 4, Zanoni, Pasero 4, Landi 4, Mitreva, Iagulli n.e., Vairo, Ramò 2, Salvini 10, Ramasso 4, Jakpa 5. All.re: Terzolo Vice: Lanzano, Sciannimanico.

PF Broni 93: Corti 1, Carbonella, Moroni 4, Molnar 4, Ianezic 5, Faustini 5, De Pasquale 5, Grassia 10, Bonvecchio 7, Labanca n.e., Coser 11, Ferrazzi 3. All.re: Magagnoli Vice: Andreoli, Turicci.