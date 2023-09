Europei enduro: anche Sabrina Lazzarino del moto club Alfieri sul podio azzurro

Buona la prima per la giovane pilota del moto club Alfieri di Asti, Sabrina Lazzarino, impegnata nel

weekend appena trascorso a Kielce, in Polonia, per la finale dell’Europeo di enduro.

Lazzarino ha indossato la maglia azzurra, difendendo i colori dell’Italia con ottime prestazioni in

team. La squadra ha vinto il titolo continentale, ma per le azzurre sono state ottime anche le

prestazioni individuali. Italia che ha vinto l’Europeo Enduro Junior, mentre la Nazionale maggiore

ha conquistato un terzo posto.

«È stata una gara bellissima - commenta Sabrina - la prima giornata è andata abbastanza bene,

sono partita subito con la grinta ma avevo qualche problema alla moto quindi non sono riuscita a

dare il massimo. Siamo riusciti a trovare una quadra con la moto così da poter partire la domenica,

quando sono riuscita anche a fare degli ottimi tempi soprattuto nella cross test».

«Kielce è stata un’ottima esperienza sia a livello mentale che fisico - conclude - ora testa bassa e si

cerca di avere degli ottimi risultati anche al Campionato Italiano di domenica prossima».

I RISULTATI DELL’ITALIANO MAJOR

Parallelamente i piloti dell’Alfieri sono stati protagonisti anche nella penultima tappa del

Campionato Italiano enduro Major, svoltosi a Firenzuola, in Toscana. Christian Natta ha conquistato

la seconda posizione nella categoria Expert 250 2 tempi, mentre purtroppo Luca Politanò è stato

costretto al ritiro a seguito di un guasto tecnico. Paolo Bertorello ha vinto nella categoria

Superveteran 4 tempi. Decimo posto per Pier Luigi Truffo nella Ultraveteran 2 tempi, mentre Mauro

Vanara ha conquistato la sesta piazza nella Ultraveteran 4 tempi.

SPORT IN PIAZZA: UN SUCCESSO

Lo staff dell’Alfieri è stato anche impegnato, domenica pomeriggio, in piazza Alfieri ad Asti, in

occasione di Sport in Piazza.

Sono stati 120 i bambini che si sono avvicinati all’enduro e alle discipline motoristiche, provando a

salire sulle moto messe a disposizione nello stand del moto club.