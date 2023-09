Club76 torna in campo: in scena nel weekend la Coppa Piemonte

Il Club76 torna ufficialmente in campo e lo fa in occasione dei numerosi match della Coppa Piemonte, andata in scena nel weekend appena trascorso.

In particolare, per quanto riguarda la Serie C del PlayAsti, le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto contro L'Alba Volley per 2-1. Nonostante una partenza un po’ contratta e qualche errore di troppo al servizio, le ragazze hanno vinto il primo set, cedendo il secondo. Il terzo set è stato invece conquistato ai vantaggi. Contro Volley Busca, invece, sono riuscite a portare a casa un ottimo 3-0.

Primo test stagionale anche per la Serie D del PlayAsti, che chiude con due sconfitte per 3-0 sia contro PVB Cime Careddu che P.G.S. El Gall.

Troppo poco precise nei fondamentali di seconda linea. La continuità offensiva delle ormai rodate compagini avversarie non ha permesso al team biancoblù di portare a casa i match.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 16 settembre

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Pallavolo Settimo vs GS Pino Volley 2-1

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: PVB Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli vs Club76 Playasti D 3-0

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: GS Pino Volley vs Teamwork To Play 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti D vs P.G.S. El Gall 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: L'Alba Volley vs Club76 Playasti C 1-2

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti C vs Volley Busca 3-0